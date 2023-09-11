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TFF'den Samsunspor - İstanbulspor maçı kararı!

Son dakika spor haberleri... TFF, 3 Eylül Pazar günü yoğun yağış sebebiyle 11. dakikada ertelenen Samsunspor - İstanbulspor maçının 8 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacağını açıkladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 16:20
TFF'den Samsunspor - İstanbulspor maçı kararı!

TFF, 3 Eylül Pazar günü yoğun yağış sebebiyle 11. dakikada ertelenen Samsunspor - İstanbulspor maçının 8 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacağını açıkladı.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19.15'te oynanması gerekirken yoğun yağış nedeniyle oluşan elverişsiz saha şartları sebebiyle müsabakanın hakemi tarafından 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor - İstanbulspor A.Ş. Trendyol Süper Lig 4. Hafta müsabakasının 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanmasına karar vermiştir. Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. Maddesine göre müsabaka kaldığı dakikadan itibaren ve tatil edildiği andaki şartlarla oynatılacaktır.

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