Bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, Bahattin Köse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Köse, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Samsunspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yeni sezon için çok güçlü bir kadro kurduklarının altını çizen Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Adanaspor'dan transfer ettiğimiz Bahattin Köse ile 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Yetenekleri belli olan bir futbolcu, takımımıza çok katkı vereceğine inanıyoruz. Golleriyle üst lige çıkmamıza yardımcı olacaktır. Bahattin Köse, Türkiye'de Akhisar, Altınordu, Manisaspor ve Adanaspor formalarını giymiş bir isimdir.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor forması ile 10 gole imza attı. Çok yorucu bir aşamadan sonra kendisini transfer edebildik ama biz her doğumun sancılı olduğunu biliyoruz. Bundan sonra Samsunspor forması giyecek olmasından dolayı bu yorgunluğun tatlı bir yorgunluk olduğunu da biliyoruz" dedi.

Samsunspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Bahattin Köse ise, "Çok büyük bir camiaya geldim. Elimizden geleni yapacağız. Buraya geldik ve 3 yıllık kontrat imzaladık. 2 sene içerisinde de Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Çok iyi bir takım kuruldu. Hedefimiz 2 senede 2 şampiyonluk" diye konuştu.

Samsunspor, transfer çalışmaları kapsamında Erhan Kartal, Şahin Şafakoğlu, Bilal Gülden, Erhan Şentürk, Okan Dernek, Metincan Cici, Can Muhammet Vural, Savaş Yılmaz, Samet Asatekin, Ramazan Çevik, İrfan Başaran, Nuri Terliksiz, Canberk Dilaver ve İlyas Kubilay Yavuz'u kadrosuna kattı.

