Samsunspor, Bahattin Köse ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    , ile sözleşme imzaladı

    <a href="/index/samsunspor?id=27ad241c-6568-47e9-9a95-1c5725b6a616" class="" rel="tag">Samsunspor</a>, <a href="/index/bahattin-kose?id=4e71c4ac-ddd7-40df-ad6c-660ee2883f2b" class="" rel="tag">Bahattin Köse</a> ile sözleşme imzaladı

    , uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü golcü oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Köse, ’un bu sezonki 15. transferi oldu.

    Bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan , ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Köse, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına 'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
    Yeni sezon için çok güçlü bir kadro kurduklarının altını çizen Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "'dan ettiğimiz ile 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Yetenekleri belli olan bir futbolcu, takımımıza çok katkı vereceğine inanıyoruz. Golleriyle üst lige çıkmamıza yardımcı olacaktır. Bahattin Köse, 'de Akhisar, Altınordu, Manisaspor ve formalarını giymiş bir isimdir.

    Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de Adanaspor forması ile 10 gole imza attı. Çok yorucu bir aşamadan sonra kendisini edebildik ama biz her doğumun sancılı olduğunu biliyoruz. Bundan sonra Samsunspor forması giyecek olmasından dolayı bu yorgunluğun tatlı bir yorgunluk olduğunu da biliyoruz" dedi.
    Samsunspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Bahattin Köse ise, "Çok büyük bir camiaya geldim. Elimizden geleni yapacağız. Buraya geldik ve 3 yıllık kontrat imzaladık. 2 sene içerisinde de 'e çıkmayı istiyoruz. Çok iyi bir takım kuruldu. Hedefimiz 2 senede 2 şampiyonluk" diye konuştu.
    Samsunspor, transfer çalışmaları kapsamında Erhan , Şahin Şafakoğlu, , , Okan Dernek, Metincan Cici, Can Muhammet Vural, Savaş Yılmaz, Samet Asatekin, , İrfan Başaran, Nuri Terliksiz, Canberk Dilaver ve İlyas Kubilay Yavuz'u kadrosuna kattı.

    1. 20.7.2018 16:31
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