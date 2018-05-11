Samsunspor'un Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın küme düşmesinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Zor zamanlarda şehrin Samsunspor etrafında birleşeceğine inandığını dile getiren Karayılmaz, "Samsunspor için yeniden silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor. Samsunspor'da kayyum heyeti olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Samsunspor'un gelire ihtiyacı olduğunu, bunun için 53. yıl çekilişi düzenlediklerini ifade eden Karayılmaz, "100 bin bilet basıldı ve 30 liradan satılıyor. Samsunlulardan destek bekliyoruz. Samsunsporlu olmak klavye bakşında yorum yapmakla olmuyor. Tüm Samsun'dan destek bekliyoruz. Toplu bilet alanlara teşekür ediyoruz, yine toplu bilet almak isteyenler varsa kulübümüzle irtibata geçebilirler." diye konuştu.

Kayyumun Samsunspor gibi büyük bir camiayı yönetmesinin zor olduğuna işaret eden Karayılmaz, şöyle devam etti.

"Samsunspor kongre sürecine girdi. Kayyum algısıyla yönetilen bir kulübün ne yazık ki güçlükler çektiği aşikardır. Bir yönetim oluşması için kongre kararı alındı. Güçlü bir Samsunspor hedefiyle kongreye gideceğiz. Biz son ana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Transfer tahtasını açmak için 4 milyon lira civarında bir para lazım. Belki de sıcak parayla bu meblağ daha da aşağıya düşebilir. Başka büyük bir sıkıntı yok. Biz inanıyoruz ki kayyum süreci artık Samsunspor'da olmayacaktır. Şehirde bir pozitif enerjiye ihtiyacımız var. Samsunspor'u hep beraber yeniden parlatacağız."