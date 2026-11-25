Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşmasının Londra'da oynanacak olması futbolseverlerin dikkatini çekti. Ukrayna'daki savaş nedeniyle uzun süredir kendi sahasında Avrupa kupası maçı oynayamayan Shakhtar Donetsk, 2026-2027 sezonunda iç saha karşılaşmaları için Chelsea'nin dünyaca ünlü Stamford Bridge Stadı'nı tercih etti. Ukrayna futbolunun önemli kulüplerinden Shakhtar Donetsk, 2014 yılından bu yana Donetsk kentindeki Donbas Arena Stadı'nda maç oynayamıyor. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle stadını kullanamayan kulüp, yıllar içerisinde iç saha karşılaşmaları için farklı şehir ve ülkeleri tercih etmek zorunda kaldı. Özellikle 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalinin başlamasının ardından Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını ülke dışında oynamaya başlayan Shakhtar, 2026-2027 sezonu için yeni adresini İngiltere olarak belirledi. Peki, Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı neden Londra'da oynanıyor? Neden Chelsea'nin stadı Stamford Bridge seçildi? İşte cevabı...

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NEDEN LONDRA'DA OYNANIYOR?

Shakhtar Donetsk'in kendi stadında oynayamamasının temel nedeni Ukrayna'daki savaş ve güvenlik sorunları. Kulüp, Donetsk bölgesindeki gelişmeler nedeniyle 2014 yılından beri Donbas Arena'yı kullanamıyor.

Shakhtar, bu süreçte Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını Almanya, Polonya ve Slovenya gibi farklı ülkelerde gerçekleştirdi. 2026-2027 sezonunda ise Avrupa karşılaşmaları için İngiltere'nin başkenti Londra'yı tercih etti. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin karşılaşması da Shakhtar'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha organizasyonu kapsamında Londra'da oynanıyor.

NEDEN CHELSEA'NİN STADI STAMFORD BRIDGE SEÇİLDİ?

Shakhtar Donetsk yönetimi, 2026-2027 sezonu öncesinde Avrupa maçlarını oynayabileceği uygun bir stat arayışına girdi. Bu süreçte Brentford'un Gtech Community Stadium ve Fulham'ın Craven Cottage statları da değerlendirilen seçenekler arasındaydı. Ancak yapılan görüşmelerin ardından Chelsea'nin stadı Stamford Bridge üzerinde karar kılındı.

21 Ağustos 2026 tarihinde Shakhtar Donetsk ve Chelsea, anlaşmayı resmi olarak duyurdu. Buna göre Ukrayna temsilcisi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki iç saha maçlarını Stamford Bridge'de oynayacak.

SHAKHTAR DONETSK NEDEN KENDİ STADINDA OYNAYAMIYOR?

Shakhtar Donetsk'in tarihi stadı Donbas Arena, Ukrayna'nın Donetsk kentinde bulunuyor. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle kulüp 2014 yılında stadından ayrılmak zorunda kaldı.

✨ «Стемфорд Бридж» – у вогнях Ліги чемпіонів ⭐️ 🇺🇦 «Шахтар» 🆚 «Фенербахче» 🇹🇷 📅 25 листопада ⏰ 22:00 (20:00 GMT) #Shakhtar #UCL #ШахтарФенербахче https://t.co/xyTUQ2OBWV — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 25, 2026

SHAKHTAR DONETSK'İN STAMFORD BRIDGE'DEKİ MAÇLARI

Shakhtar Donetsk, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında dört iç saha karşılaşmasını Stamford Bridge'de oynayacak.

14 Ekim 2026: Shakhtar Donetsk-AEK Atina

3 Kasım 2026: Shakhtar Donetsk-Sporting

25 Kasım 2026: Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe

27 Ocak 2027: Shakhtar Donetsk-Real Madrid

STAMFORD BRIDGE HANGİ TAKIMIN STADI?

Stamford Bridge, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin stadıdır. Londra'nın batısındaki Fulham bölgesinde bulunan stat, 1905 yılından bu yana Chelsea'ye ev sahipliği yapıyor. 1877 yılında açılan ve yaklaşık 40 bin seyirci kapasitesine sahip olan Stamford Bridge, İngiliz futbolunun tarihi statlarından biri olarak biliniyor.