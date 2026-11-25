Club Brugge-Liverpool maçını takip etmek için tıklayınız...

Club Brugge-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı devam ediyor. İngiliz devi Liverpool, Belçika temsilcisi Club Brugge ile Jan Breydel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında aynı puana sahip iki takımın mücadelesi, ilk 8 içerisinde yer alma hedefi açısından büyük önem taşıyor. Manchester United karşısında aldığı farklı galibiyetle moral bulan Liverpool, zorlu deplasmandan üç puanla dönmek istiyor. Arne Slot'un ardından Liverpool'un başına geçen Andoni Iraola yönetimindeki İngiliz ekibi, Premier Lig'de Manchester United'ı 4-0 mağlup ederek dikkat çekti. Bu sonuçla ligdeki çıkışını sürdüren Kırmızılar, Avrupa'da da yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. İki takım da 9 puana sahip. Liverpool, attığı gol sayısı ve averaj avantajıyla rakibinin önünde bulunuyor. Bu nedenle karşılaşma, yalnızca üç puan değil, doğrudan son 16 turuna yükselme yarışındaki sıralama açısından da önem taşıyor. Club Brugge-Liverpool maçı canlı yayın bilgileri fotomac.com.tr'de...

CLUB BRUGGE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında oynanacak Club Brugge-Liverpool karşılaşması 25 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.

CLUB BRUGGE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma Türkiye'de tabii Spor platformundan canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL'DA GAKPO VE GRAVENBERCH ŞOKU

Liverpool'da Club Brugge karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Teknik direktör Andoni Iraola, Cody Gakpo ve Ryan Gravenberch'in sakatlıkları nedeniyle Belçika deplasmanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Gakpo'nun milli takım arasından sonra yaşadığı soleus kası sakatlığı nedeniyle mücadeleyi kaçıracağı belirtildi. Hollandalı futbolcunun hafta sonundaki Everton derbisinde de forma giyememesi bekleniyor.

Ryan Gravenberch ise topuk bölgesindeki sakatlığından dolayı takımdan ayrı kalmaya devam ediyor. Iraola, oyuncunun ağrı hissettiğini ve iyileşme sürecinin yakından takip edildiğini ifade etti.

CLUB BRUGGE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMDA

Ivan Leko yönetimindeki Club Brugge, Avrupa'da son haftalarda başarılı sonuçlar alıyor. Belçika temsilcisi, PSV Eindhoven karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle lig aşamasındaki üçüncü zaferini elde etti.

PSV maçında Nicolò Tresoldi ve Carlos Forbs'un golleriyle kazanan Brugge, 9 puana ulaştı. Özellikle hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkat çeken Belçika ekibi, Liverpool karşısında da taraftarının desteğini arkasına alacak.

UEFA'nın maç öncesi değerlendirmesine göre Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde son üç maçını kazanarak kulüp tarihinin bu organizasyondaki en uzun galibiyet serilerinden birini yakaladı.

LIVERPOOL'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

Liverpool, lig aşamasında oynadığı dört karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 9 puana ulaşan İngiliz temsilcisi, averajla 8. sırada yer alıyor. Kırmızılar, ilk üç maçında kazandıktan sonra Fenerbahçe deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Club Brugge karşısında alınacak galibiyet, takımın ilk 8'deki yerini güçlendirmesi açısından önemli olacak.

CLUB BRUGGE-LIVERPOOL MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın açıkladığı hakem listesine göre karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernández yönetecek.

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