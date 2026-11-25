PSG-Roma maçını takip etmek için tıklayınız...

PSG-Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı devam ediyor. Fransa'nın güçlü temsilcisi Paris Saint-Germain, İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'yı Parc des Princes'te konuk edecek. Luis Enrique yönetimindeki Paris ekibi, lig aşamasında yakaladığı kusursuz performansı sürdürerek beşinci galibiyetini almak istiyor. Gian Piero Gasperini'nin çalıştırdığı Roma ise zorlu Paris deplasmanında sürpriz peşinde olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmayı kazanan PSG, 12 puanla lig aşamasının zirvesinde yer alıyor. Fransız temsilcisi, rakip filelere gönderdiği 20 golle organizasyonun en üretken takımları arasında bulunuyor. Slovan Bratislava, Manchester City, Barcelona ve Villarreal karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Paris ekibi, Roma maçında da hücum gücünü sahaya yansıtmayı planlıyor. Roma cephesinde ise Avrupa performansı, İtalya'daki başarılı sonuçların gerisinde kaldı. İlk dört Şampiyonlar Ligi maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alan İtalyan ekibi, 4 puanla 20. sırada bulunuyor. Fenerbahçe deplasmanında berabere kalan Roma, Real Madrid ve Manchester United karşısında mağlup oldu. Slovan Bratislava'yı ise 4-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti. İki takımın daha önce resmi bir karşılaşmada karşılaşmamış olması da mücadeleyi farklı kılan ayrıntılardan biri. Roma, Paris'te güçlü rakibine karşı ilk randevusundan avantajlı bir sonuçla ayrılmaya çalışacak. Maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

PARIS ST. GERMAIN-AS ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG-Roma karşılaşması Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

PARIS SAINT-GERMAIN-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak mücadele tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5'TE 5 YAPMAK İSTİYOR

Paris Saint-Germain, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne oldukça etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk dört maçında dört galibiyet alan Luis Enrique'nin öğrencileri, 12 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. PSG'nin lig aşamasındaki sonuçları şöyle:

PSG 6-1 Slovan Bratislava

Manchester City 2-4 PSG

PSG 4-2 Barcelona

Villarreal 0-6 PSG

Bu karşılaşmalarda 20 gol atan Fransız temsilcisi, yalnızca hücumdaki üretkenliğiyle değil, aldığı sonuçlarla da dikkat çekiyor. Roma karşısında alınacak galibiyet, takımın puanını 15'e yükseltecek ve ilk sekiz hedefinde önemli bir avantaj sağlayacak.

ROMA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

Roma, lig aşamasında geride kalan dört maçta 4 puan topladı. İtalyan temsilcisi, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, Real Madrid'e 4-3 mağlup oldu, Slovan Bratislava'yı 4-0 yendi ve Manchester United karşısında 3-2 kaybetti.

PSG-ROMA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın resmi maç bilgilerine göre Paris Saint-Germain-Roma karşılaşmasını İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

PSG-ROMA CANLI SKOR VE MAÇ TAKİP EKRANI