Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, takımının performansını değerlendirdi. Genç oyuncularla mücadele ettiklerini vurgulayan Turan, mağlubiyetten ders çıkaracaklarını belirterek pes etmeyeceklerini söyledi.

Arda Turan, Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Kazanmışlarsa bizden daha iyi iş yapmışlardır. Emre Hoca'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Takımının genç oyunculardan oluştuğuna dikkat çeken genç teknik adam, "U21, U20 seviyesindeler. Öğrenmeleri gereken birçok iş var. Biz bu mağlubiyetleri yönetecek cesaretteyiz." dedi.

Karşılaşmada iyi bir performans sergileyemediklerini dile getiren Turan, "Bu kadar top kaybına can dayanmaz. Bazen futbol böyle. Bu mağlubiyetten ders çıkaracağız. Gelişmeye devam edeceğiz. Elimizde ne olduğunu biliyoruz, gençler ve potansiyelliler, doğrumuzdan vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Maçın kritik anlarını doğru oynayamadıklarını belirten Arda Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şekilde kazanamazsın. Anları doğru oynasak belki puan alabilirdik. Pes etmeyeceğiz. Bizim için üzücü bir durum. Şartları biliyoruz. Saha içi performans yetmez. Üzüntülüyüz. Mağlubiyet, futbolcunun cehennemi. Bu cehennemi yaşayacağız. Ayağa kalkacağız."