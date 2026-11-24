Slovan Bratislava-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 5. hafta heyecanı Slovan Bratislava ile Real Betis arasındaki mücadeleyle devam ediyor. İlk dört maçından puan çıkaramayan Slovakya temsilcisi, taraftarı önünde kötü gidişe son vermek istiyor. Avrupa'da üç galibiyet elde eden Real Betis ise son haftadaki yenilgisini telafi etmeyi hedefliyor. Peki, Slovan Bratislava-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

SLOVAN BRATISLAVA-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovan Bratislava-Real Betis maçı 24 Kasım 2026 Salı günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında oynanacak karşılaşmaya Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Tehelné pole Stadı ev sahipliği yapacak.

SLOVAN BRATISLAVA-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovan Bratislava ile Real Betis arasındaki mücadele, Türkiye'de tabii Spor 6 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı tabii dijital platformu üzerinden takip edebilecek.

REAL BETIS ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nin ilk dört haftasında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. İspanyol temsilcisi Lille'i deplasmanda 3-2, Porto'yu sahasında 3-2 ve Feyenoord'u 1-0 mağlup etti.

Manuel Pellegrini'nin ekibi, dördüncü haftada Borussia Dortmund deplasmanında 2-1 kaybederek Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı. Real Betis, bu süreçte 8 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

SLOVAN BRATISLAVA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Slovan Bratislava, 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasına istediği başlangıcı yapamadı. İlk dört karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılan Slovak ekibi, henüz puan elde edemedi.

Paris Saint-Germain'e 6-1, Stuttgart'a 3-0, Roma'ya 4-0 ve LASK'a 4-0 mağlup olan Slovan Bratislava, bu maçlarda 1 gol atıp 17 gol yedi. Ev sahibi ekip, Real Betis karşısında hem ilk puanını kazanmayı hem de savunmadaki sorunları geride bırakmayı amaçlıyor.

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