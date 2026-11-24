Como - AEK Atina maçını takip etmek için tıklayınız...

Şampiyonlar Ligi'nde Como ile AEK Atina karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasındaki ilk sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İtalyan ekibi, lig aşamasının 5. haftasında Yunan temsilcisini ağırlayacak. Cesc Fabregas yönetimindeki Como, geride kalan dört karşılaşmada elde ettiği üç galibiyetle üst sıralara yerleşirken AEK Atina ise kötü sonuçların ardından çıkış arıyor. Futbolseverler, Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanacak mücadelenin saatini ve yayın kanalını araştırıyor.

COMO - AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında oynanacak Como - AEK Atina karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü yapılacak. İtalya'daki Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

COMO - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Como - AEK Atina maçı Türkiye'de tabii platformundan canlı yayınlanacak.

COMO ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİH YAZIYOR

İtalya futbolunun son dönemde yükselişe geçen ekiplerinden Como, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Sadece iki yıl önce Serie A'ya yükselen, 2019 yılında ise Serie D'de mücadele eden İtalyan ekibi, Avrupa arenasında kısa sürede önemli bir çıkış yakaladı.

Como, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmanın üçünü kazanmayı başardı. RB Leipzig ve Manchester United karşısında sahasında 4-1'lik galibiyetler elde eden İtalyan temsilcisi, Feyenoord deplasmanında ise 3-2 mağlup oldu.

Son olarak Lens karşısında 9-1 kazanarak Avrupa futbolunda büyük ses getiren Como, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

TASOS DOUVIKAS GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Como'nun hücum performansında Tasos Douvikas önemli rol oynuyor. Yunan futbolcu, Lens karşısında yaptığı hat-trick ile takımının tarihi galibiyetinde başrol oynadı. İtalyan ekibi, geride kalan dört maçta rakip filelere toplam 19 gol göndererek hücum gücünü ortaya koydu.

AEK ATINA KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Yunanistan temsilcisi AEK Atina ise Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Üst üste üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan konuk ekip, Como deplasmanında yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

İtalyan temsilcisinin güçlü hücum hattına karşı savunmada hata yapmak istemeyen AEK, deplasmanda alacağı puanlarla Avrupa'daki iddiasını korumaya çalışacak.

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