RB Leipzig-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 5. hafta heyecanı RB Leipzig-Lens karşılaşmasıyla devam ediyor. Almanya temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak lig aşamasında üst sıralara yaklaşmayı hedeflerken Fransa ekibi zorlu deplasmandan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. İlk dört maçın ardından aynı puanda bulunan iki takımın mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, RB Leipzig-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Leipzig-Lens maçı nereden izlenir? Karşılaşma hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...

RB LEIPZIG-LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RB Leipzig ile Lens arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. Mücadele Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da oynanacak.

Karşılaşmada ev sahibi avantajını kullanmak isteyen RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini arayacak. Lens ise deplasmanda kazanarak Avrupa'daki kötü sonuçlara son vermeyi amaçlayacak.

RB LEIPZIG-LENS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

RB Leipzig-Lens maçı, Türkiye yayın rehberlerine göre tabii Spor 5 üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı tabii platformundaki ilgili spor yayını üzerinden takip edebilecek.

RB LEIPZIG VE LENS'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

RB Leipzig, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk dört karşılaşmasında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Alman ekibi, PSV Eindhoven'ı 1-0 mağlup ederken Como, Real Madrid ve Manchester City karşılaşmalarından yenilgiyle ayrıldı.

Lens de ilk dört maç sonunda 3 puana ulaştı. Slavia Prag deplasmanında 3-2 kazanan Fransız temsilcisi; Sporting CP, Club Brugge ve Como karşısında mağlubiyet yaşadı. İki takım açısından da Leipzig'deki mücadele, lig aşamasında toparlanma fırsatı anlamına geliyor.

RB LEIPZIG-LENS MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

RB Leipzig ile Lens, UEFA organizasyonlarında ilk kez resmî bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Ağustos 2025'te hazırlık maçında buluşmuş, Lens sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Karşılaşma eski takımlarına rakip olacak futbolcular açısından da önem taşıyor. Lens forması giyen Amadou Haidara, uzun yıllar görev yaptığı RB Leipzig'e karşı mücadele etme fırsatı bulacak. Alman temsilcisindeki Neil El Aynaoui ise daha önce formasını giydiği Lens'e rakip olacak.

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