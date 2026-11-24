Real Madrid-PSV maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 5. hafta heyecanı Real Madrid-PSV Eindhoven karşılaşmasıyla devam ediyor. Jose Mourinho yönetiminde Avrupa'da oynadığı dört maçı da kazanan Real Madrid, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peter Bosz'un çalıştırdığı PSV ise zorlu Madrid deplasmanında puan arıyor. Milli futbolcu Arda Güler'in durumu da Türk futbolseverlerin gündeminde. Peki, Real Madrid-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte ayrıntılar...

REAL MADRID-PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile PSV Eindhoven arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. Mücadele, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRID-PSV MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Real Madrid-PSV Eindhoven karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini tabii dijital platformunun ilgili spor yayını aracılığıyla takip edebilecek.

ARDA GÜLER PSV MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in 23 Kasım'da açıkladığı PSV maçı kadrosunda milli futbolcu Arda Güler de yer aldı. Genç oyuncunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise Jose Mourinho'nun maç öncesinde açıklayacağı kadroyla kesinleşecek.

REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

İspanyol temsilcisi, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 12 puan topladı. Real Madrid, dördüncü hafta mücadelesinde AEK Atina'yı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

PSV Eindhoven ise aynı süreçte bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi sonucunda 4 puana ulaştı. Hollanda ekibi, Porto deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından son Avrupa maçında Club Brugge'e 2-1 kaybetti.

REAL MADRID İLE PSV ARASINDA 37 YIL SONRA İLK MAÇ

Real Madrid ve PSV, Avrupa kupalarında son olarak 1988-1989 sezonunda karşı karşıya gelmişti. İki ekip arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final eşleşmesini Real Madrid toplamda 3-2 kazanmıştı.

UEFA kayıtlarına göre takımlar arasında bugüne kadar oynanan sekiz maçın üçünü Real Madrid, birini PSV kazandı. Diğer dört karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

REAL MADRID-PSV MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN