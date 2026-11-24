Bodø/Glimt-LASK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 5. hafta karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Norveç temsilcisi Bodø/Glimt, sahasında Avusturya ekibi LASK'ı ağırlayacak. İç sahada oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında yenilmeyen Bodø/Glimt, taraftarının desteğiyle puanını artırmayı hedefliyor. Üst üste iki Avrupa galibiyeti alan LASK ise deplasmanda serisini sürdürmek istiyor. Peki, Bodø/Glimt-LASK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

BODØ/GLIMT-LASK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodø/Glimt-LASK maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında oynanacak mücadele, her iki takımın da Avrupa'daki puan mücadelesi açısından önem taşıyor.

BODØ/GLIMT-LASK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Bodø/Glimt-LASK karşılaşması, TRT'nin dijital yayın platformu tabii bünyesindeki tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi platformun ilgili canlı yayın ekranı üzerinden takip edebilecek.

BODØ/GLIMT-LASK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki karşılaşmaya Norveç'in Bodø kentinde bulunan Aspmyra Stadı ev sahipliği yapacak. Bodø/Glimt, sahasında oynayacağı bu mücadelede iç saha avantajından yararlanarak lig aşamasındaki ikinci galibiyetini elde etmeye çalışacak.

BODØ/GLIMT ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Norveç temsilcisi, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında çıktığı ilk dört karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Bodø/Glimt, Bayern Münih'e 5-0 ve Napoli'ye 4-3 mağlup olurken Borussia Dortmund'u 1-0 yendi, Lille ile golsüz berabere kaldı.

LASK'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Avusturya ekibi LASK, lig aşamasında oynadığı dört maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi elde ederek 6 puana ulaştı. Liverpool karşısında 6-3 kaybeden LASK, sonrasında Sporting CP'yi deplasmanda 3-2, Slovan Bratislava'yı ise sahasında 4-0 mağlup ederek iki maçlık galibiyet serisi yakaladı.

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