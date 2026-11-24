Arsenal - Borussia Dortmund maçını takip etmek için tıklayınız...

Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Arsenal ve Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanacak mücadelede Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Son haftalarda çıkış yakalayan Borussia Dortmund ise zorlu deplasmanda puan arayacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

ARSENAL - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Arsenal ile Borussia Dortmund, 24 Kasım 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin Londra kentindeki Emirates Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

ARSENAL - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal - Borussia Dortmund karşılaşması Türkiye'de tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL'DE HEDEF İÇ SAHA SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralardaki yerini korumak istiyor. İngiliz ekibinin lig aşamasındaki 16 maçlık yenilmezlik serisi, Bayern Münih karşısında alınan mağlubiyetle sona erme noktasına geldi.

Slavia Prag deplasmanında 2-1 kazanarak yeniden çıkışa geçen Arsenal, hafta sonunda Premier Lig'de Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Londra temsilcisi, Borussia Dortmund karşısında yeniden kazanmayı hedefliyor. Arsenal'in Emirates Stadı'ndaki performansı ise dikkat çekiyor. İngiliz ekibi, bu sezon sahasında oynadığı altı karşılaşmanın tamamını kazandı.

BORUSSIA DORTMUND LONDRA DEPLASMANINDA

Borussia Dortmund, Arsenal karşısında zorlu bir deplasman sınavına çıkacak. Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında topladığı puanlarla ilk 8 içerisinde yer alma mücadelesini sürdürüyor. Arsenal'in güçlü iç saha performansı karşısında Dortmund'un nasıl bir oyun ortaya koyacağı merak ediliyor.

ARSENAL - BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI TAKİP