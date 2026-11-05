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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, aldıkları galibiyetlerle taraftarlarını sevince boğdu. Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederken Galatasaray ise Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0'lık skorla geçti. İki temsilcimizin de haftayı galibiyetle tamamlamasıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 10:31
Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı galibiyetle kapatırken Devler Ligi tarihinde bir ilk yaşandı...

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Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2 galip ayrılırken, lig aşamasında ilk galibiyetini elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mason Greenwood, 73'te Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Kanarya, bu sonuçla puanını 5'e yükseltti.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

18 YIL 7 AY SONRA BİR İLK

Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra mücadele ettiği Devler Ligi arenasında ilk kez de 'lig aşaması'nda yer alırken, ilk galibiyetini Liverpool karşısında aldı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea'ye karşı elde etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kanarya, Devler Ligi'nin çeyrek final turu ilk maçında İngiliz ekibini 2-1'lik skorla mağlup ederken, rövanşta aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası veda etmişti. Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda yeniden yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup aşamasını ise galibiyet alamadan tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

G.SARAY'DAN TARİHİ ZAFER

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı futbol organizasyonunda sezona Portekiz temsilcisi Sporting (3-1) ve İspanya temsilcisi Barcelona (4-1) yenilgileriyle giren Galatasaray, üçüncü haftada Fransa ekibi Lille'i (4-2) yendikten sonra Alman temsilicisi Stuttgart'ı da mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sezonun ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Stuttgart ise ilk yenilgisini yaşayarak 7 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

ALMANLAR ÖNÜNDEKİ 13 YILLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Galatasaray, elde ettiği galibiyetle Devler Ligi'nde Alman temsilcilerine karşı oynadığı son 7 maçlık kazanamama serisine (6 mağlubiyet, 1 beraberlik) son verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Alman ekiplerine karşı son galibiyetini 12 Mart 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, bu kulvarda 13 yıl sonra bir Alman takımını mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İÇ SAHADA ALMAN TAKIMLARINA KARŞI BİR İLK

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde Alman takımlarını iç sahada konuk ettiği 8'inci maçta ilk galibiyetini elde etti. Galatasaray, daha önceki 7 iç saha karşılaşmasında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

34 YIL SONRA BİR ALMANYA TEMSİLCİSİNİ EVİNDE YENDİ

Galatasaray, tüm Avrupa kupaları genelinde 34 yıl aradan sonra Alman takımlarına karşı evinde ilk galibiyetini elde etti. Sahasında Alman ekiplerine karşı son galibiyetini 4 Kasım 1992'de UEFA Kupası'nda Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, takip eden 9 iç saha maçında kazanamamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir Alman takımını gol yemeden mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

F.BAHÇE VE G.SARAY DEVLER LİGİ'NDE BİR İLK

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez 2 Türk takımı (Fenerbahçe ve Galatasaray) aynı haftada galibiyet aldı.

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