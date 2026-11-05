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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Liverpool'u, Galatasaray'ın Stuttgart'ı mağlup etmesiyle birlikte takımlarımızın ilk 24'e kalma şansı güncellendi. Yapay zeka, sarı lacivertlilerin ve sarı kırmızılıların play-off'a kalması halinde bu turdaki olası rakiplerini de duyurdu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 14:03
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam etti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Türk futbolunu Devler Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, haftayı galibiyetle tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı İngiliz devi Liverpool'u Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Galatasaray ise Alman temsilcisi Stuttgart'ı Batrakov'un golleriyle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Lille'in ardından Stuttgart'ı da mağlup eden sarı-kırmızılılar, puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe ise 5 puana ulaştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TUR İHTİMALLERİ GÜNCELLENDİ
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından takımların ilk 8 ve ilk 24'e girme ihtimalleri yeniden hesaplandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Football Meets Data tarafından hazırlanan raporda, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasını kaçıncı sırada tamamlayabileceğine ilişkin tahminlere yer verildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Ayrıca iki temsilcimizin play-off turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler de simüle edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

FENERBAHÇE'NİN İLK 24 ŞANSI YÜZDE 60,3
Football Meets Data'nın projeksiyonuna göre Fenerbahçe'nin lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlama ihtimali yüzde 60,3 olarak hesaplandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Sarı-lacivertlilerin ilk 8'e girme şansı ise yüzde 1,7 olarak gösterildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Üçüncü hafta maçlarının ardından Fenerbahçe'nin ilk 24'e kalma ihtimali yüzde 35,6, ilk 8'de yer alma olasılığı ise yüzde 0,7 seviyesindeydi. Liverpool galibiyetinin ardından her iki ihtimalde de yükseliş yaşandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Yapılan simülasyona göre lig aşamasını 22. sırada tamamlaması beklenen Fenerbahçe'nin, son 16 turuna yükselmek için oynanacak play-off karşılaşmasındaki muhtemel rakipleri Borussia Dortmund veya Real Betis oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

GALATASARAY'IN İLK 24 İHTİMALİ YÜZDE 83,1
Stuttgart karşısında aldığı galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Galatasaray'ın tur ihtimalleri de güncellendi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Football Meets Data'nın hesaplamalarına göre sarı-kırmızılıların lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlama olasılığı yüzde 83,1 olarak belirlendi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Galatasaray'ın ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali ise yüzde 4,8 olarak açıklandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Projeksiyona göre lig aşamasını 17. sırada tamamlaması beklenen Galatasaray'ın play-off turundaki olası rakipleri Stuttgart veya Atletico Madrid olarak gösterildi.

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