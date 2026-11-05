Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Liverpool'u, Galatasaray'ın Stuttgart'ı mağlup etmesiyle birlikte takımlarımızın ilk 24'e kalma şansı güncellendi. Yapay zeka, sarı lacivertlilerin ve sarı kırmızılıların play-off'a kalması halinde bu turdaki olası rakiplerini de duyurdu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 14:03
Galatasaray ise Alman temsilcisi Stuttgart'ı Batrakov'un golleriyle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Lille'in ardından Stuttgart'ı da mağlup eden sarı-kırmızılılar, puanını 6'ya yükseltti.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe ise 5 puana ulaştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TUR İHTİMALLERİ GÜNCELLENDİ
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından takımların ilk 8 ve ilk 24'e girme ihtimalleri yeniden hesaplandı.
Football Meets Data tarafından hazırlanan raporda, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasını kaçıncı sırada tamamlayabileceğine ilişkin tahminlere yer verildi.
Ayrıca iki temsilcimizin play-off turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler de simüle edildi.
FENERBAHÇE'NİN İLK 24 ŞANSI YÜZDE 60,3
Football Meets Data'nın projeksiyonuna göre Fenerbahçe'nin lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlama ihtimali yüzde 60,3 olarak hesaplandı.
Sarı-lacivertlilerin ilk 8'e girme şansı ise yüzde 1,7 olarak gösterildi.
Üçüncü hafta maçlarının ardından Fenerbahçe'nin ilk 24'e kalma ihtimali yüzde 35,6, ilk 8'de yer alma olasılığı ise yüzde 0,7 seviyesindeydi. Liverpool galibiyetinin ardından her iki ihtimalde de yükseliş yaşandı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Yapılan simülasyona göre lig aşamasını 22. sırada tamamlaması beklenen Fenerbahçe'nin, son 16 turuna yükselmek için oynanacak play-off karşılaşmasındaki muhtemel rakipleri Borussia Dortmund veya Real Betis oldu.
GALATASARAY'IN İLK 24 İHTİMALİ YÜZDE 83,1
Stuttgart karşısında aldığı galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Galatasaray'ın tur ihtimalleri de güncellendi.
Football Meets Data'nın hesaplamalarına göre sarı-kırmızılıların lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlama olasılığı yüzde 83,1 olarak belirlendi.
Galatasaray'ın ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali ise yüzde 4,8 olarak açıklandı.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Projeksiyona göre lig aşamasını 17. sırada tamamlaması beklenen Galatasaray'ın play-off turundaki olası rakipleri Stuttgart veya Atletico Madrid olarak gösterildi.
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