Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!

Sarı-lacivertlilerin ilk 8'e girme şansı ise yüzde 1,7 olarak gösterildi.

Üçüncü hafta maçlarının ardından Fenerbahçe'nin ilk 24'e kalma ihtimali yüzde 35,6, ilk 8'de yer alma olasılığı ise yüzde 0,7 seviyesindeydi. Liverpool galibiyetinin ardından her iki ihtimalde de yükseliş yaşandı.