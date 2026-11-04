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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Porto-Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI YAYIN

Porto-Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Porto-Napoli karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa'da henüz puanla tanışamayan Porto, sahasında Napoli'yi konuk edecek. Futbolseverler, kritik mücadelenin başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte Porto-Napoli maçının canlı yayın bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 11:18
Porto-Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI YAYIN

Porto-Napoli maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Porto ile Napoli karşı karşıya gelecek. Portekiz'deki Estádio do Dragao'da oynanacak karşılaşmada iki takım da Avrupa arenasında önemli bir galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak. Porto, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmadan puan çıkaramadı. Manchester City'ye 2-0, Real Betis'e 3-2 ve PSV Eindhoven'a 1-0 mağlup olan Portekiz temsilcisi, Napoli karşısında kötü gidişatını sona erdirmeyi hedefliyor.

PORTO-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

4 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

PORTO-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto-Napoli maçı Türkiye'de tabii Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

PORTO-NAPOLİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Porto-Napoli karşılaşmasının yayın adresi tabii Spor 3 olarak duyuruldu.

PORTO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PUAN HASRETİ

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, yerel ligde başarılı bir performans ortaya koymasına rağmen Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. Manchester City, Real Betis ve PSV Eindhoven karşısında üst üste yenilgiler yaşayan Portekiz ekibi, üç maç sonunda puanla tanışamadı.

Porto'nun son Avrupa karşılaşmalarında ilk golü kalesinde görmesi de dikkat çekiyor. Savunmada yaşadığı sorunları aşmak isteyen ev sahibi ekip, Napoli karşısında hem ilk puanlarını almak hem de lig aşamasındaki iddiasını korumak istiyor.

Portekiz temsilcisi, Avrupa'daki kötü sonuçlarına karşın liginde oldukça etkili. Hafta sonunda Estoril'i 4-0 mağlup eden Porto, Primeira Liga'da 10'da 10 yaparak zirvedeki yerini korudu. Takımın ligde yalnızca dört gol yemesi, yerel performansıyla Avrupa sonuçları arasındaki farkı ortaya koyuyor.

NAPOLI DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç maçta bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Arsenal'e 1-0, Villarreal'e 3-1 kaybeden İtalyan ekibi, Bodø/Glimt karşısında 4-3 kazanarak ilk puanlarını elde etti.

Ancak Napoli'nin Avrupa kupalarındaki deplasman performansı soru işaretleri taşıyor. İtalyan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'ndeki son yedi deplasman maçında galibiyet alamadı. Bu seride altı mağlubiyet ve bir beraberlik yaşayan Napoli, Porto karşısında bu tabloyu değiştirmeye çalışacak.

PORTO-NAPOLI MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

  • Porto, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç maçı kaybetti.
  • Napoli, ilk üç maçında 3 puan topladı.
  • Porto, hafta sonunda Estoril'i 4-0 mağlup etti.
  • Porto, Portekiz Ligi'nde 10 maçta 10 galibiyet aldı.
  • Napoli, Şampiyonlar Ligi'ndeki son yedi deplasman maçında galibiyet elde edemedi.

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