Leipzig-Manchester City maçı canlı skor ekranı!

Leipzig-Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Almanya temsilcisi RB Leipzig, sahasında İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Manchester City'yi ağırlayacak. İki takımın da lig aşamasındaki hedefleri açısından önem taşıyan mücadele öncesinde futbolseverler, Leipzig-Manchester City maçının başlama saatini merak ediyor. İşte, Leipzig-Manchester City yayın bilgileri...

LEIPZIG-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

RB Leipzig ile Manchester City arasındaki karşılaşma, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Leipzig'deki Red Bull Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

LEIPZIG-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Leipzig-Manchester City maçı, Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Champions League im Wohnzimmer. Mehr Motivation braucht's nicht. 🌟 #UCL #RBLMCI https://t.co/Jwz8X9L4nF — RB Leipzig (@RBLeipzig) November 4, 2026

LEIPZIG-MANCHESTER CITY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Leipzig-Manchester City karşılaşması için yayın rehberlerinde tabii Spor'un abonelikli yayını gösteriliyor. Bu nedenle mücadele şifresiz yayın kapsamında listelenmiyor. Maçı canlı izlemek isteyenlerin tabii platformundaki üyelik ve paket koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

tabii resmî internet sitesi: https://www.tabii.com/tr

MANCHESTER CITY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 6 puan topladı. İngiliz temsilcisi, Porto'yu 2-0 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Paris Saint-Germain deplasmanında 4-2 mağlup olan City, AEK karşısında ise 5-1'lik galibiyet elde etti.

İlk üç maç sonunda 6 puana ulaşan Manchester City, Leipzig deplasmanında kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. İngiliz ekibi, Avrupa'da iddiasını sürdürmek için Almanya'dan üç puanla dönmek istiyor.

#UCL time in Germany 🙌 https://t.co/TnlF9i89Sp — Manchester City (@ManCity) November 4, 2026

RB LEIPZIG'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

RB Leipzig, lig aşamasında oynadığı ilk üç maçta 3 puan elde etti. Alman temsilcisi, Como deplasmanında 4-1 mağlup olurken PSV Eindhoven karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Real Madrid deplasmanında ise 4-1'lik yenilgi yaşadı.

Leipzig, taraftarı önünde Manchester City'yi mağlup ederek puanını yükseltmek istiyor. Ancak karşısında Avrupa'nın önemli kadrolarından birine sahip olan İngiliz ekibi bulunuyor. Bu nedenle iki takımın mücadelesinin Şampiyonlar Ligi sıralaması açısından önemli bir karşılaşma olması bekleniyor.

LEIPZIG-MANCHESTER CITY MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

👉İki takım, Kasım 2023'te oynanan Şampiyonlar Ligi grup aşaması mücadelesinde de karşı karşıya gelmişti. Manchester City, sahasında oynanan karşılaşmada ilk yarıyı iki farklı geride tamamlamasına rağmen mücadeleyi 3-2 kazanmayı başarmıştı.

👉Eski Manchester City savunmacısı Martin Demichelis'in çalıştırdığı Leipzig, bu kez kendi sahasında İngiliz temsilcisini ağırlayacak. Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca ise takımını Almanya deplasmanında galibiyete taşımayı hedefliyor.

👉Leipzig-Manchester City karşılaşması, hem ev sahibi ekibin puan tablosunda yükselme hedefi hem de City'nin üst sıralara yaklaşma mücadelesi açısından önem taşıyor.

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