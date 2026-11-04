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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Liverpool maçı hangi kanalda? TRT 1 HD canlı yayın

Fenerbahçe Liverpool maçı hangi kanalda? TRT 1 HD canlı yayın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisi karşısında taraftarının desteğiyle galibiyet arıyor. Futbolseverler, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak Fenerbahçe-Liverpool maçını takip etmek için yayın bilgilerini araştırıyor. İşte FB-Liverpool maçı canlı yayın ekranı ve karşılaşmaya dair merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 20:29
Fenerbahçe Liverpool maçı hangi kanalda? TRT 1 HD canlı yayın

Fenerbahçe-Liverpool maçını takip etmek için tıklayınız...

Fenerbahçe Liverpool maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, organizasyonun 4. haftasında İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool'u sahasında ağırlıyor. Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadele televizyon ekranlarından TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. İnternet üzerinden takip etmek isteyenler ise TRT'nin resmi canlı yayın ekranına ulaşabiliyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

İŞTE FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku

Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Szoboszlai, Mac Allister, Tsimikas, Munoz, Barcola, Nyoni, Ngumoha

TRT 1 CANLI İZLE: FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe-Liverpool maçını internetten izlemek isteyenler, TRT 1'in resmi canlı yayın sayfasını ziyaret edebilir.

TRT 1 canlı yayın: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanıyor. İstanbul'daki Chobani Stadı'nda yapılacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının Avrupa'daki kritik sınavında tribünleri doldurarak destek vermeye hazırlanıyor. Liverpool ise zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında geride kalan üç karşılaşmada iki puan topladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki ilk maçında Roma ile berabere kaldı. Ardından Aston Villa karşısında mağlubiyet yaşayan temsilcimiz, Slavia Prag ile oynadığı mücadeleden de 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Liverpool karşısında sahaya çıkacak Fenerbahçe, bu kez kazanarak organizasyondaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki sarı-lacivertliler için karşılaşma, lig aşamasındaki hedefler açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe-Liverpool maçı yayın bilgileri

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI CANLI ANLATIM VE SKOR TAKİBİ

KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak. Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.

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