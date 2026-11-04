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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Liverpool maç sonu canlı yayını şimdi Libero TV'de!

Fenerbahçe - Liverpool maç sonu canlı yayını şimdi Libero TV'de!

Fenerbahçe - Liverpool maç sonu yayınında Fırat Aydınus, İbrahim Yavuz, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz karşılaşmanın tüm detaylarını, maçın kırılma anlarını, oyuncuların performanslarını ve maçın ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiriyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 22:41
Fenerbahçe - Liverpool maç sonu canlı yayını şimdi Libero TV'de!

Fenerbahçe - Liverpool arasında Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesi sonrası karşılaşmanın tüm detayları, maçın kırılma anları, oyuncuların performansları ve maçın ardından yaşanan gelişmeler Libero TV maç sonu yayınında masaya yatırılıyor.

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FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku

Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Szoboszlai, Mac Allister, Tsimikas, Munoz, Barcola, Nyoni, Ngumoha

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