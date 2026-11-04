Fenerbahçe - Liverpool maç sonu canlı yayını şimdi Libero TV'de!

Fenerbahçe - Liverpool arasında Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesi sonrası karşılaşmanın tüm detayları, maçın kırılma anları, oyuncuların performansları ve maçın ardından yaşanan gelişmeler Libero TV maç sonu yayınında masaya yatırılıyor.
👉🏻 LİBERO TV CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈🏻
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇININ İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku
Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Szoboszlai, Mac Allister, Tsimikas, Munoz, Barcola, Nyoni, Ngumoha