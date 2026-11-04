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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI | Borussia Dortmund-Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Borussia Dortmund-Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Borussia Dortmund ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Almanya'da oynanacak kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Borussia Dortmund-Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 10:21
CANLI | Borussia Dortmund-Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Real Betis maçı canlı skor ekranı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Real Betis karşılaşması, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. İki takım da lig aşamasında üst sıralardaki yerini korumak ve yoluna avantajlı şekilde devam etmek için sahaya çıkacak. Dortmund, taraftarı önünde kazanarak puanını artırmayı hedeflerken Real Betis deplasmanda önemli bir galibiyet arayacak. Peki, Borussia Dortmund-Real Betis maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

BORUSSIA DORTMUND-REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN?

Borussia Dortmund-Real Betis maçı 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak.

BORUSSIA DORTMUND-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

DORTMUND-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DORTMUND-BETIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Almanya'nın Dortmund kentindeki Signal Iduna Park ev sahipliği yapacak.

DORTMUND 6 PUANLA SAHAYA ÇIKIYOR

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 6 puan topladı. Alman temsilcisi, organizasyona Villarreal karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başladı. İkinci maçında Bodø/Glimt'e 1-0 mağlup olan Dortmund, üçüncü haftada Sabah'ı 2-1 yenerek yeniden kazandı.

Üç maç sonunda 6 puana ulaşan sarı-siyahlılar, Real Betis karşısında da kazanarak puan tablosundaki konumunu güçlendirmek istiyor. Niko Kovac yönetimindeki Dortmund, Avrupa arenasında taraftarının desteğini arkasına alacak.

REAL BETIS'İN HEDEFİ DEPLASMANDA GALİBİYET

Real Betis ise lig aşamasında oynadığı üç maçta 9 puan topladı ve üst sıralarda yer aldı. İspanyol ekibi, Dortmund deplasmanında da başarılı sonuç alarak puan serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

İki takımın Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek olması da mücadeleye ayrı bir önem katıyor. Dortmund, İspanyol takımlarına karşı kendi sahasında oynadığı son dört UEFA karşılaşmasını kazanmıştı. Bu istatistik, Alman ekibinin iç sahadaki performansına dikkat çekiyor.

BORUSSIA DORTMUND-REAL BETIS MAÇI CANLI İZLE

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