Sovsport.ru: "Rusların ondan daha iyi bir futbolcusu hiç olmadı." Batrakov'un golleri dünyanın tepkisini çekti

RIA Novosti Sport: Şampiyonlar Ligi'nde üç dakikada iki gol! Batrakov Avrupa'yı kasıp kavurdu ve büyük kulüpleri büyüledi