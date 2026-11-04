Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler
Galatasaray'ın Stuttgart'a karşı aldığı galibiyette 2 gol atarak skoru belirleyen Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılılar ile Devler Ligi'nde çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti. Batrakov'un bu performansı ülkesinde de gündem oldu. İşte Rus basınından Galatasaray'ın galibiyeti ve Batrakov'un performansı için yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 11:34
Öte yandan Aleksey Batrakov'un gösterdiği performans, ülkesi Rusya'da da gündem oldu.
İşte Rus basınından Galatasaray'ın galibiyeti ve Aleksey Batrakov'un performansı için yapılan yorumlar:
Championat: Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı olağanüstü! İki gol daha attı ve stadyum Rus şarkısıyla kutlama yaptı!
Sportbox: Batrakov Şampiyonlar Ligi tarihini yeniden yazdı! Üç dakika içinde iki gol atarak Kane'i bile gafil avladı
Sport Express: Batrakov, Galatasaray'a zorlu bir galibiyet kazandırdı. Stuttgart ise gol pozisyonlarında zorlandı
Sport Ru: Batrakov üç dakika içinde iki gol attı! Üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi maçında da kahramanımız oldu
Sovsport.ru: "Rusların ondan daha iyi bir futbolcusu hiç olmadı." Batrakov'un golleri dünyanın tepkisini çekti
RIA Novosti Sport: Şampiyonlar Ligi'nde üç dakikada iki gol! Batrakov Avrupa'yı kasıp kavurdu ve büyük kulüpleri büyüledi
Sport24.ru: Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde üç dakika içinde iki gol atarak tarihe geçti. Taraftarlar hep bir ağızdan "Kalinka" diye bağırdılar: "İşte bizim Rus Çarımız!"
Sport.Rbc.ru: Galatasaray, Batrakov'un attığı 2 golle Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti
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