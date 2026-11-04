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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

Galatasaray'ın Stuttgart'a karşı aldığı galibiyette 2 gol atarak skoru belirleyen Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılılar ile Devler Ligi'nde çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti. Batrakov'un bu performansı ülkesinde de gündem oldu. İşte Rus basınından Galatasaray'ın galibiyeti ve Batrakov'un performansı için yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 11:34
Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği maçta Aleksey Batrakov gösterdiği performans ile yıldızlaştı.

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Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

Batrakov, sarı-kırmızılılar adına 12'nci ve 15'inci dakikalarda kaydettiği gollerle skoru belirleyerek galibiyette başrol oynadı.

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

Rus yıldız, Galatasaray'ın Devler Ligi'nde çıktığı son 3 maçta 4 gol attı.

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

Öte yandan Aleksey Batrakov'un gösterdiği performans, ülkesi Rusya'da da gündem oldu.

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

İşte Rus basınından Galatasaray'ın galibiyeti ve Aleksey Batrakov'un performansı için yapılan yorumlar:

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

Championat: Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı olağanüstü! İki gol daha attı ve stadyum Rus şarkısıyla kutlama yaptı!

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

Sportbox: Batrakov Şampiyonlar Ligi tarihini yeniden yazdı! Üç dakika içinde iki gol atarak Kane'i bile gafil avladı

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

Sport Express: Batrakov, Galatasaray'a zorlu bir galibiyet kazandırdı. Stuttgart ise gol pozisyonlarında zorlandı

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

Sport Ru: Batrakov üç dakika içinde iki gol attı! Üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi maçında da kahramanımız oldu

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

Sovsport.ru: "Rusların ondan daha iyi bir futbolcusu hiç olmadı." Batrakov'un golleri dünyanın tepkisini çekti

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

RIA Novosti Sport: Şampiyonlar Ligi'nde üç dakikada iki gol! Batrakov Avrupa'yı kasıp kavurdu ve büyük kulüpleri büyüledi

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

Sport24.ru: Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde üç dakika içinde iki gol atarak tarihe geçti. Taraftarlar hep bir ağızdan "Kalinka" diye bağırdılar: "İşte bizim Rus Çarımız!"

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı ülkesinde de gündemde! İşte Rus yıldız için atılan manşetler

Sport.Rbc.ru: Galatasaray, Batrakov'un attığı 2 golle Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti

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