Arda'sız R. Madrid galibiyeti son anda kurtardı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 4. hafta mücadelesinde Real Madrid, Yunanistan temsilcisi AEK Atina'ya konuk oldu.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun maç kadrosuna almadığı Arda Güler'in yokluğunda eflatun beyazlılar çok zorlandı, uzatmalarda gelen golle 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibi AEK'nın gollerini 12. dakikada Aboubakary Koita ve 75. dakikada Aboubakary Koita kaydetti. Real Madrid'in golleri ise 32. dakikada Jude Bellingham, 78. dakikada Kylian Mbappe ve 90+2. dakikada Federico Valverde'den geldi.

ARDA'NIN YOKLUĞUNDA ZORLANDILAR

Jose Mourinho, AEK maçı kadrosuna Arda Güler ve Aurelien Tchouameni'yi dahil etmemişti. Arda'nın yokluğunda Real Madrid'in zayıf rakibi karşısında böylesine zorlanması dikkatlerden kaçmadı.

REAL 4'TE 4 YAPTI

Bu sonucun ardından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı ve PSG'nin ardından 2. sırada yer aldı. AEK ise 3 puanda kaldı ve 30. sırada kendisine yer buldu.

Real Madrid, Devler Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım Salı günü sahasında PSV'yi ağırlayacak, AEK ise aynı gün Como deplasmanına çıkacak.