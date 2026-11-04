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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi AEK Atina-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AEK Atina-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Real Madrid, AEK Atina deplasmanında galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Futbolseverler AEK Atina-Real Madrid maçının tarihini, saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 09:30
AEK Atina-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AEK Atina-Real Madrid maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Real Madrid, deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında oynadığı üç maçı da kazanan İspanyol devi, Atina'dan da üç puanla dönerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. AEK Atina ise güçlü rakibi karşısında kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "AEK Atina-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte maçın yayın bilgileri, başlama saati ve mücadele öncesi öne çıkan detaylar...

AEK ATINA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında oynanacak AEK Atina-Real Madrid karşılaşması, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak.

AEK ATINA-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Atina'daki mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 20.45'te çalacak.

AEK ATINA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği AEK Atina-Real Madrid maçı tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AEK ATINA-REAL MADRID MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

AEK Atina-Real Madrid karşılaşmasının Türkiye'deki yayın adresi tabii Spor olarak listeleniyor.

REAL MADRID'İN HEDEFİ 4'TE 4

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Dokuz puan toplayan İspanyol temsilcisi, genel sıralamada dördüncü basamakta bulunuyor. Eflatun-beyazlılar, AEK Atina deplasmanında da kazanarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonunda güçlü bir başlangıç yapan Real Madrid, deplasmanda oynayacağı mücadelede hata yapmak istemiyor. İspanyol ekibi, alacağı galibiyetle hem puanını yükseltmeyi hem de üst sıralardaki yerini korumayı amaçlıyor.

AEK ATİNA KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

AEK Atina ise Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlandı. Yunan temsilcisi, lig aşamasındaki ilk maçında LASK Linz'i 1-0 mağlup ederek organizasyona üç puanla başladı. Ancak bu karşılaşmanın ardından Shakhtar Donetsk'e 3-1, Manchester City'ye ise 5-1 yenildi.

Üç maç sonunda üç puanda kalan AEK Atina, genel sıralamada 29. basamakta yer alıyor. Marko Nikolić yönetimindeki ekip, Real Madrid karşısında alacağı sonuçla hem Avrupa'daki kötü gidişatını durdurmak hem de taraftarını sevindirmek istiyor.

AEK Atina'nın son dönemde ligde de istediği sonuçları alamaması, Real Madrid karşılaşmasını daha önemli hale getiriyor. Yunan ekibi, sahasında oynayacağı bu zorlu mücadelede güçlü rakibine karşı direnç göstermeye çalışacak.

AEK ATİNA İLE REAL MADRID ARASINDAKİ MAÇLAR

İki takım daha önce Avrupa kupalarında dört kez karşı karşıya geldi. İlk eşleşme 1985 yılında UEFA Kupası'nda oynandı. AEK Atina, ilk maçta Real Madrid'i 1-0 mağlup etti. İspanyol temsilcisi ise rövanşta 5-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

İki ekip, 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da aynı grupta yer aldı. Atina'daki karşılaşma 3-3 sona ererken Madrid'de oynanan mücadelede de taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Böylece AEK Atina, kendi sahasında Real Madrid'e karşı oynadığı iki karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı.

AEK ATINA-REAL MADRID MAÇI CANLI TAKİP

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