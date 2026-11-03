TRT 1 GALATASARAY-STUTTGART MAÇI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının dördüncü haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı sahasında ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, "TRT 1 canlı izle", "Galatasaray maçı izle" ve "Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda?" aramalarına yöneldi.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

🇹🇷 ASLAN 3 PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR! 🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi 🆚 Galatasaray - VfB Stuttgart ⏰ 20.45 🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi 👤 Chris Kavanagh https://t.co/uMx2ACoM0U — Fotomaç (@fotomac) November 2, 2026

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1'den yayınlanacak.

TRT 1 CANLI MAÇ TAKİP | GALATASARAY-STUTTGART CANLI ANLATIM

Galatasaray'ın Stuttgart karşısındaki mücadelesini canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın başlangıcından itibaren karşılaşmadaki gelişmeleri takip edebilecek.

Galatasaray-Stuttgart canlı maç takibi: Maçın canlı skor ve anlatım bilgileri için haberimizi takip edebilirsiniz.

Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında Alman takımı Stutgart'ı ağırlıyor.💛❤️ Galatasaray-Stutgart UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 20.45'te TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de.📺 https://t.co/aEa3mTZNxH — TRT 1 (@trt1) November 3, 2026

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI TRT 1 HD CANLI İZLE

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 ekranlarını açabilir. İnternet üzerinden canlı yayın arayan izleyiciler ise TRT'nin resmi yayın platformlarını kullanabilir.

TRT 1 resmi canlı yayın: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

tabii resmi platformu: https://www.tabii.com/

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 3 puan topladı. Galatasaray, Lille deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetin ardından Stuttgart karşısında da puan ya da puanlar kazanmayı hedefliyor.