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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Shakhtar Donetsk-Sporting maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk-Sporting maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Sporting karşı karşıya geliyor. İlk mağlubiyetlerinin ardından yeniden çıkış arayan iki takımın mücadelesini takip etmek isteyenler maçın yayın bilgilerini araştırıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 10:21
Shakhtar Donetsk-Sporting maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk-Sporting maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Portekiz ekibi Sporting'i konuk ediyor. Lig aşamasında ilk mağlubiyetlerini yaşayan iki takım da bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki, Shakhtar-Sporting maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

SHAKHTAR DONETSK - SPORTING MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk-Sporting karşılaşması 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK - SPORTING MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye'de tabii platformundan canlı yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK SPORTING CANLI MAÇ TAKİP

SHAKHTAR DONETSK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 4 puan topladı. Ukrayna temsilcisi, PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldıktan sonra AEK Atina'yı 3-1 mağlup etti. Son maçında ise Inter'e 1-0 yenildi.

Shakhtar Donetsk, Sporting karşısında kazanarak Avrupa'daki puanını yükseltmek istiyor. Ukrayna temsilcisi, yerel ligde ise başarılı bir performans sergiliyor ve 11 maç sonunda 28 puanla zirvede bulunuyor.

SPORTING ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUAN TOPLADI?

Sporting, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk üç maçında 6 puan elde etti. Portekiz temsilcisi, aldığı sonuçların ardından lig tablosunda 12. sırada yer alıyor. İlk mağlubiyetinin ardından Shakhtar Donetsk karşısında yeniden kazanmayı amaçlayan Sporting, deplasmandan puanla dönmek istiyor.

SHAKHTAR DONETSK - SPORTING MAÇI CANLI İZLE

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