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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Lukaku'dan İsmail Kartal sözleri: Her zaman müteşekkir olacağım

Lukaku'dan İsmail Kartal sözleri: Her zaman müteşekkir olacağım

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında sahasında Liverpool'u ağırlayacağı maç öncesi Romelu Lukaku, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 15:58 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 16:45
Lukaku'dan İsmail Kartal sözleri: Her zaman müteşekkir olacağım

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında sahasında Liverpool'u ağırlayacağı maç öncesi Romelu Lukaku, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE LUKAKU'NUN AÇIKLAMALARI

"Maça oldukça alçakgönüllü bir şekilde yaklaşacağız. Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz."

"Her maçta daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Şu anda maçları kaybediyoruz, maçları kaybetmeyi sevmem. Takım ve kulüp için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sonraki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız."

"Her duruma karşı hazırlıklıyız. Liverpool gibi büyük bir takıma karşı oynamak bizim için zorluk oluşturabilir. Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz."

"Göztepe maçında elimizdeki potansiyeli gösterdik ama bunun sürekliliğini göstermemiz gerekiyor. Onu yavaş yavaş çözeceğiz ve ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim."

SORU: Ne zaman gerçek Lukaku'yu göreceğiz?

"Şu anda fiziksel olarak oraya geldim. Bence fiziksel olarak oldukça iyi durumdayım. Gerekli gücü oluşturabilirim."

"Tabii ki teknik direktörün ayrılması iyi bir şey değil. Kulübün içerisinden biri, böyle durumlardan geçmek çok üzücü olabiliyor. Fenerbahçe için en iyisini istiyordu, bunu biliyoruz. Kulübün istediğini sunamadık ve kulüp bir karar aldı. Her zaman İsmail Kartal'a müteşekkir olacağım. Şu andan sonra yukarıya doğru ivme göstermemiz gerekiyor. Maç kazanıp, ondan sonraki maça bakmamız gerekiyor. Bizim de bunu göstermemiz gerekiyor. Taraftarın bizim arkamızda olacağına eminim. Bu taraftar elinden geleni yapıyor. Bizim de artık sorumluluğu alıp devam etmemiz gerekiyor."

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