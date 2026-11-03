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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

Liverpool'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un maç kadrosu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 13:36
Liverpool'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İngiliz ekibi Liverpool, yarın saat 20.45'te deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bugün İstanbul'a gelecek olan Liverpool'un maç kadrosu da açıklandı. Kırmızılar'da Ryan Gravenberch, Frimpong, Conor Bradley, Hugo Ekitike sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor.

Teknik Direktör Andoni Iraola'nın belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:

"Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha, Danns."

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