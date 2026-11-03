Galatasaray – Stuttgart maç sonu yayınında Serkan Korkmaz, Kaya Temel ve Fırat Aydınus; karşılaşmanın tüm detaylarını, maçın kırılma anlarını, Okan Buruk'un tercihlerini, oyuncuların performanslarını ve maçın ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiriyor!

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GALATASARAY-STUTTGART MAÇININ 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Barış Alper, Yunus, Osimhen

Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Mittelstädt, Demirovic, Führich, El Khannouss, Karazor, Leweling, Prömel, Chabot, Undav