Devler Ligi’nde 4. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, bugün ve yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, bugün ve yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Günün en dikkat çeken maçı Atletico Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak. TSİ 23.00'te Metropolitano stadyumunda oynanacak ve mücadeleyi tabii Spor yayınlayacak.