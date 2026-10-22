Arda Güler attı Real kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün 8 karşılaşma daha oynandı. Milli yıldızımız Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, RB Leipzig'i 4-1 mağlup etti. Real'in diğer gollerini Bernardo Silva, Mbappe ve Diomande attı. A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de çıktığı mücadelede Inter, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi. Gecenin sürprizini ise F.Bahçe'nin rakiplerinden olan LASK yaptı. Avusturya ekibi, Sporting'i 3-2'lik skorla geçti. Gecenin diğer sonuçları şöyle: Como- Manchester United: 4-1, Club Brugge-Lens: 3-0, Bayern Münih- Arsenal: 2-2, Aston Villa-Viking: 3-1, Real Betis-Feyenoord: 1-0.