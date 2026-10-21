Real Madrid-Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda üçüncü hafta heyecanı, Real Madrid ile Leipzig arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Jose Mourinho yönetiminde Avrupa'daki ilk iki maçını kazanan İspanyol devi, sahasında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Alman temsilcisi Leipzig ise PSV Eindhoven karşısında aldığı galibiyetin ardından Madrid deplasmanında puan arayacak. İki takımın Avrupa'daki hedefleri açısından önem taşıyan mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın programı da netleşti. Peki, Real Madrid-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile RB Leipzig arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Mücadeleye İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

REAL MADRID-LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Leipzig karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

Yayın bilgisi, Spor Ekranı'nın 21 Ekim tarihli karşılaşma programında yer alıyor.

REAL MADRID AVRUPA'DA KAYIPSIZ İLERLİYOR

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki karşılaşmasını kazanarak 6 puana ulaştı. İspanyol ekibi, ilk maçında Inter'i 2-1 mağlup ederken ikinci hafta Roma deplasmanından 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid'in bu sezon Santiago Bernabeu'da ortaya koyduğu performans da dikkat çekiyor. Kulübün 21 Ekim'de paylaştığı bilgilere göre Madrid temsilcisi, tüm kulvarlarda sahasında oynadığı ilk 6 maçı kazanırken bu karşılaşmalarda 19 gol atıp yalnızca 4 gol yedi.

Öte yandan RB Leipzig, Avrupa macerasına Como karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetle başladı. Alman ekibi ikinci hafta PSV Eindhoven'ı Brajan Gruda'nın golüyle 1-0 yenerek ilk 3 puanını kazandı.

REAL MADRID-LEIPZIG MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki karşılaşmada toplam 6 gol kaydederken kalesinde 4 gol gördü. Leipzig ise ilk iki maçında 2 gol atıp 4 gol yedi.

Madrid temsilcisi üçüncü galibiyetini alarak lig aşamasındaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Leipzig ise son Bundesliga maçında Bayern Münih karşısında aldığı 6-1'lik yenilginin ardından Avrupa'da toparlanmak istiyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Mourinho, karşılaşma öncesindeki açıklamasında Leipzig'in yalnızca Bayern Münih'e farklı kaybeden takım olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak Alman ekibinin PSV galibiyetine dikkat çekti.

REAL MADRID-LEIPZIG ARASINDAKİ MAÇLAR

İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 2'sini Real Madrid, 1'ini Leipzig kazandı. Bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

14 Eylül 2022: Real Madrid 2-0 Leipzig

25 Ekim 2022: Leipzig 3-2 Real Madrid

13 Şubat 2024: Leipzig 0-1 Real Madrid

6 Mart 2024: Real Madrid 1-1 Leipzig

Real Madrid, 2023-2024 sezonunda oynanan son 16 turu eşleşmesinde Leipzig'i toplamda 2-1'lik skorla geçerek çeyrek finale yükselmişti.

REAL MADRID'İN LEIPZIG MAÇI KADROSU

Real Madrid'in 20 Ekim'de açıkladığı resmi maç kadrosunda milli futbolcu Arda Güler de bulunuyor.

Kaleciler: Courtois, Lunin, Mestre

Savunma: Militão, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries

Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo, Thiago

Hücum: Vinicius Junior, Endrick, Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande

RB Leipzig'de ise Antonio Nusa ve Christopher Nkunku hücum hattının öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. İlk 11'ler henüz resmî olarak açıklanmadı.

REAL MADRID-LEIPZIG MAÇI CANLI TAKİP EKRANI