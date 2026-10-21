Real Betis-Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun 3. haftasında İspanya temsilcisi Real Betis, Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırlıyor. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda yoluna kayıpsız devam eden Real Betis, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek isterken Feyenoord ise deplasmanda önemli bir sonuç almayı hedefliyor. İki takımın daha önce Avrupa arenasında karşı karşıya gelmiş olması mücadeleye ayrı bir önem kazandırıyor. Peki, Real Betis-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

REAL BETIS-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Betis ile Feyenoord arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Mücadele, İspanya'nın Sevilla kentindeki Estadio de La Cartuja'da oynanacak.

REAL BETIS-FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis-Feyenoord maçı, tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, tabii platformu üzerinden takip edilebilecek.

REAL BETIS VE FEYENOORD'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

İki takım, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında farklı başlangıçlar yaptı. Real Betis, ilk iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılırken Feyenoord bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

Real Betis, iki maçta da üç gol atarak hücumdaki etkinliğini ortaya koydu. Feyenoord ise Barcelona mağlubiyetinin ardından Como karşısında kazanarak Avrupa'daki ilk üç puanına ulaştı.

REAL BETIS-FEYENOORD REKABETİNDE SON DURUM

İki takımın son dönemdeki Avrupa karşılaşması, 29 Ocak 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynandı.

Real Betis, sahasındaki mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. İspanyol temsilcisinin gollerini Antony ve Abde Ezzalzouli atarken Feyenoord'un sayısı Casper Tengstedt'ten geldi.

UEFA'nın maç öncesi verilerine göre Real Betis, Hollanda takımlarını konuk ettiği dört Avrupa karşılaşmasının tamamını kazandı. Feyenoord ise İspanya'da oynadığı 12 Avrupa maçında üç galibiyet alabildi.

Bu istatistikler ev sahibi ekibin geçmiş karşılaşmalardaki avantajını gösterse de Hollanda temsilcisi Sevilla deplasmanında yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.

REAL BETIS VE FEYENOORD'UN AVRUPA HEDEFLERİ

Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, Şampiyonlar Ligi'ne uzun bir aranın ardından dönmenin heyecanını yaşıyor. Daha önce 2005-2006 sezonunda organizasyonda mücadele eden İspanyol ekibi, bu kez lig aşamasındaki başarılı başlangıcını sürdürmeye çalışacak.

Feyenoord ise Şampiyonlar Ligi'nde daha geniş bir deneyime sahip. Hollanda ekibi, 2024-2025 sezonunda son 16 turuna kadar yükselmiş ve Inter karşısında turnuvaya veda etmişti.

Bu sezon yeniden Avrupa'nın üst düzey kulüpleriyle mücadele eden Feyenoord, Real Betis deplasmanından alacağı puanlarla lig aşamasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

REAL BETIS-FEYENOORD MAÇINI KİM YÖNETECEK?

UEFA tarafından yapılan hakem atamasına göre karşılaşmada İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.

REAL BETIS VE FEYENOORD'UN SIRADAKİ AVRUPA MAÇLARI

UEFA'nın açıkladığı Şampiyonlar Ligi fikstürüne göre Real Betis, 4 Kasım'da Borussia Dortmund deplasmanına çıkacak.

Feyenoord ise 3 Kasım'da Inter'i sahasında ağırlayacak. İki ekip de Sevilla'daki karşılaşmadan alacakları sonuçla bir sonraki haftaya avantajlı girmeyi amaçlıyor.

REAL BETIS-FEYENOORD MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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