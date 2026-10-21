Okan Buruk'tan maç öncesi flaş açıklama: Aslında o kokuyu almıştım

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında temsilcilerimizden Galatasaray, Fransız temsilcisi Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Rakibimizde değişiklikler var. Ancelotti'nin basın toplantısında aslında o kokuyu almıştım. Giroud'nun durumu, genç kanat oyuncusu... İlk 11'de sol beklerinde değişiklik var, Verdonk oynuyor. Önde biraz daha hızlı, geçişe uygun bir takım oldular. Haroldsson solda mı merkezde mi oynayacak. Üçlünün nasıl oynayacağını ısınmadaki duruşlarından görebiliriz. Rakibimiz savunmada güvenli olacağı 3 orta saha ve 3 tane geçiş hücumu oynayacak isimle oynuyoruz. Buna doğru cevap vermemiz, top bizdeyken yerleşimimiz çok önemli. En büyük hedefleri geçiş oyunu olacak. Toplu oyunu iyi oynamalıyız. O ayaklara sahibiz. Top onlardayken de doğru baskılar yapabilirsek geçişler verebilen bir takım, Arsenal maçında bunu gördük. Geçişleri doğru yapabilirsek skoru bulabileceğimiz aksiyonlar olacak."