CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Okan Buruk'tan maç öncesi flaş açıklama: Aslında o kokuyu almıştım

Okan Buruk'tan maç öncesi flaş açıklama: Aslında o kokuyu almıştım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Fransız temsilcisi Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 19:13 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 19:23
Okan Buruk'tan maç öncesi flaş açıklama: Aslında o kokuyu almıştım

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında temsilcilerimizden Galatasaray, Fransız temsilcisi Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Rakibimizde değişiklikler var. Ancelotti'nin basın toplantısında aslında o kokuyu almıştım. Giroud'nun durumu, genç kanat oyuncusu... İlk 11'de sol beklerinde değişiklik var, Verdonk oynuyor. Önde biraz daha hızlı, geçişe uygun bir takım oldular. Haroldsson solda mı merkezde mi oynayacak. Üçlünün nasıl oynayacağını ısınmadaki duruşlarından görebiliriz. Rakibimiz savunmada güvenli olacağı 3 orta saha ve 3 tane geçiş hücumu oynayacak isimle oynuyoruz. Buna doğru cevap vermemiz, top bizdeyken yerleşimimiz çok önemli. En büyük hedefleri geçiş oyunu olacak. Toplu oyunu iyi oynamalıyız. O ayaklara sahibiz. Top onlardayken de doğru baskılar yapabilirsek geçişler verebilen bir takım, Arsenal maçında bunu gördük. Geçişleri doğru yapabilirsek skoru bulabileceğimiz aksiyonlar olacak."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fransa'da goller peş peşe geldi!
Lille-G.Saray | CANLI İZLE
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Berat Albayrak’a itibar suikastının arkasında kim var? “Hükümete yakın” görünen kalemler de devrede
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de takımdan ilk o gidecek!
Lille-G.Saray maçı öncesi flaş tahmin!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk: Aslında o kokuyu almıştım Okan Buruk: Aslında o kokuyu almıştım 19:13
Lille-G.Saray | CANLI İZLE Lille-G.Saray | CANLI İZLE 18:10
F.Bahçe derbi hazırlıklarına başladı! F.Bahçe derbi hazırlıklarına başladı! 18:01
Fırtına'da hazırlıklar tamam! Fırtına'da hazırlıklar tamam! 16:39
Barça'da büyük şok! 1 ay sahalardan uzak Barça'da büyük şok! 1 ay sahalardan uzak 16:36
F.Bahçe'den Asensio ve Ake açıklaması! F.Bahçe'den Asensio ve Ake açıklaması! 16:09
Daha Eski
Lille-G.Saray maçı öncesi flaş tahmin! Lille-G.Saray maçı öncesi flaş tahmin! 15:42
TFF'den Sergen Yalçın için imza töreni TFF'den Sergen Yalçın için imza töreni 14:46
Potanın Perileri'nin Karadağ maçının biletleri satışta Potanın Perileri'nin Karadağ maçının biletleri satışta 14:41
Liverpool'da Rio Ngumoh tarihe geçti Liverpool'da Rio Ngumoh tarihe geçti 14:15
Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları 08:39
Como-Manchester United maçı bilgileri Como-Manchester United maçı bilgileri 08:53