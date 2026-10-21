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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Okan Buruk Lille zaferi sonrası o maçı işaret etti: Tur atlamış olarak gitmek istiyoruz

Okan Buruk Lille zaferi sonrası o maçı işaret etti: Tur atlamış olarak gitmek istiyoruz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek bu sezon Devler Ligi'nde ilk zaferine uzandı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 22:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 22:25
Okan Buruk Lille zaferi sonrası o maçı işaret etti: Tur atlamış olarak gitmek istiyoruz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek bu sezon Devler Ligi'nde ilk zaferine uzandı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Doğum günü pastasını keserken bu galibiyeti dilemiştim. Bu hafta çok önemli bir hafta. Lille maçını kazanmak istiyorduk, ardından derbiyi kazanmak istiyorduk. Birincisini başardık. Hedefimiz bu maçı unutup, tabii ki güzel maçlar unutulmak istenmiyor ama 5 gün sonra bir derbi var."

"Deplasman galibiyeti ayrı mutlu etti. Geçen sene sadece Ajax maçında bunu tatmıştık. Lizbon maçını alamadık ama burada bir deplasman galibiyeti çok sevindirici. Puan durumundaki yerimizi yükseltmek mutlu etti. Bu 5 maç çok kritik. Geçen sene son maça daha garanti gitmiştik. Son PSG maçına tur atlamış takım olarak gitmek istiyoruz. Birinci galibiyeti aldık. Kazandığımız için mutluyum. Aynı istek ve aynı konsantrasyonla başladık ve bitirdik. Hep önde oynamaya çalıştık. Geriye düştük ve öne geçtik. Geri düşünce de tepki verdik. 90 dakikaya yaydık oyunu. Oyun disiplinini bırakmadık. İyi çıkışlar yapsaydık skoru büyütebilirdik."

"Lille iyi bir takım. Fransa'da liderle aynı puandalar. Böyle bir takımı yenmek bizim için, Türk futbolu için sevindirici."

"1-0 öne geçiyoruz, seviniyoruz ama benim bile saha kenarında kafamın bir kenarında önceki iki maç öne geçtik... Psikolojik olarak yaşıyorsunuz. 2-1 sonrası gol pozisyonuna girmeye çok yaklaştık ama becerili işler gerekiyordu. Sallai'nin ikinci goldeki klas hareketleri, Batrakov'un doğru yerde olmasıyla 2-2 oldu. 2-2'ye gelince ikinci yarı oyunu geliştirdik. Korner golüne çalışmıştık. Lig maçında ön direkte vurdurdular, Arsenal'a karşı vurdurdular. Böyle golü bulmak da ayrıca sevindirici. 3-2'den sonra özgüvenimiz yükseldi. Güzel bir maç geçti. İyi oynamak ve kazanmak ayrıca mutlu etti."

"Oyuncularıma söyledim, 'Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyorsak bu maç kritik' demiştim. Onları tebrik ediyorum. Türk taraftarlar da stadyumun her yerindeydi, onlara teşekkür etmek istiyorum. Her yerde bizi destekliyorlar."

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