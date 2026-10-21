CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool'da Rio Ngumoha tarihe geçti

Liverpool'da Rio Ngumoha tarihe geçti

Liverpool'un 18 yaşındaki kanat oyuncusu Rio Ngumoha, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Villarreal maçında yaptığı 2 asistle İngiliz ekibinin Devler Ligi'nde asist yapan en genç oyuncusu ünvanını aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 14:16
Liverpool'da Rio Ngumoha tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında sahasında Villarreal'i 4-3 mağlup ederken karşılaşmanın öne çıkan ismi 18 yaşındaki Rio Ngumoha oldu. Genç kanat oyuncusu, yaptığı 2 asistle galibiyette önemli rol oynarken aynı zamanda Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde asist yapan en genç oyuncusu olma ünvanını da aldı.

GERİ DÖNÜŞÜN MİMARI OLDU

Anfield'da oynanan karşılaşmada Villarreal, Mikautadze ve Cardona'nın golleriyle öne geçerken, Liverpool Mac Allister ve Araujo'nun golleriyle eşitliği yakaladı. 65'inci dakikada Ngumoha'nın asistinde bir kez daha sahneye çıkan Mac Allister, takımını öne geçirdi. 68'inci dakikada Wirtz skoru 4-2 yaparken, 87'nci dakikada Oluwaseyi skoru 4-3'e getirse de yeterli olmadı ve Liverpool sahadan galip ayrıldı.

LIVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ

Liverpool'un İngiliz kanat oyuncusu Rio Ngumoha, karşılaşmada yaptığı iki asistle hem takımının galibiyetinde önemli rol hem de tarihe geçti. 18 yaş 52 günlükken iki asist yapma başarısı gösteren Ngumoha, İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi tarihinde asist yapan en genç futbolcusu oldu. Bu rekor daha önce 18 yaş 324 günlükken 1998 yılında Valencia ile oynanan karşılaşmada asist yapan Michael Owen'a aitti. Ngumoha ayrıca, 73 dakikada sahada kaldığı karşılaşmada, maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Guendouzi'yi yerden yere vurdular! "F.Bahçe'yi yaktı"
Italiano'dan 9 numara açıklaması!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan "savaştayız" diyen Özgür Özel'e sert tepki: Seferberlik çıktı da haberimiz mi yok?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Lille'den çifte transfer önerisi!
F.Bahçe'de takımdan ilk o gidecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Sergen Yalçın için imza töreni TFF'den Sergen Yalçın için imza töreni 14:46
Potanın Perileri'nin Karadağ maçının biletleri satışta Potanın Perileri'nin Karadağ maçının biletleri satışta 14:41
Liverpool'da Rio Ngumoh tarihe geçti Liverpool'da Rio Ngumoh tarihe geçti 14:15
Italiano konuşuyor | CANLI İZLE Italiano konuşuyor | CANLI İZLE 14:09
Guendouzi'yi yerden yere vurdular! "F.Bahçe'yi yaktı" Guendouzi'yi yerden yere vurdular! "F.Bahçe'yi yaktı" 14:05
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 12:34
Daha Eski
Lille-Galatasaray maçı öncesi son notlar Lille-Galatasaray maçı öncesi son notlar 12:15
CANLI | İstanbul 21 Ekim trafik yoğunluğu CANLI | İstanbul 21 Ekim trafik yoğunluğu 11:46
"Lille için bir numaralı tehdit..." "Lille için bir numaralı tehdit..." 11:44
Club Brugge-Lens maçı bilgileri Club Brugge-Lens maçı bilgileri 11:25
Kadıköy'de son dakika şoku! Kadıköy'de son dakika şoku! 00:48
PSG, Barça’ladı: 4-2 PSG, Barça’ladı: 4-2 00:59