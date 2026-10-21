Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti'den mağlubiyet sözleri!

Davide Ancelotti, Pierre Mauroy Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeterli performans gösteremediklerini aktaran Ancelotti, "Hala zamanımız vardı. İnancımız da vardı. Maçın belirleyici anlarını iyi değerlendirmeye çalıştık ama bir karmaşa oldu. İkinci yarıda bazı anları iyi yönetemedik. Toplu oyunda ortaya koymamız gereken şeyleri yapamadık. Bunların üzerine çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde savunmada yapılan hataların bedelinin ağır olduğunu kaydederek "Özellikle bu akşam yediğimiz ilk iki golde ikili çatışmalardan dolayı ağlarımız havalandı. Real Betis maçında da bu oldu. Geçiş oyununun arkasını getirmezseniz, yüzde yüzünüzü göstermezseniz ve geri düşerseniz bunun sonucunu ağır ödersiniz. Galatasaray karşısında da bu bedeli ödedik." diye konuştu.

İkinci yarıda değiştirmeleri gereken birçok şey olduğunu belirten Ancelotti, "Takım olarak savunmaya geçtiğimiz oldu. Değiştirmemiz gereken kısımlar vardı. İkinci yarıda daha fazla bir arada oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda hücum organizasyonlarında daha fazlasını yapmalıydık. Organizasyonunuzu ve disiplininizi korumazsanız, bu şekilde bir sonuç alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde sonraki turlara kalmak için daha iyisini yapmaları gerektiğini vurgulayarak "Seçeneklerimizi düşünmeliyiz. Sonuna kadar rekabetçi anlayışımızı sürdürmemiz gerekiyor. Puanlar almak istiyorsak sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Anları doğru şekilde yönetmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde küçük hatalara af yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ancelotti, bugün iki gol atan Lille futbolcusu Soriba Diaoune'nin takıma büyük katkı verdiğini aktararak "Diaoune, bugün ona verdiğim şansı en iyi şekilde kullandı. Bunu en iyi şekilde gösterdi. Çok sevindirici bir performans ortaya koydu. Takıma ne kadar ait olduğunu gösterdi." şeklinde görüş belirtti.