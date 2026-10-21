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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Lille-Galatasaray maçında penaltı VAR'dan döndü! İşte pozisyon

Lille-Galatasaray maçında penaltı VAR'dan döndü! İşte pozisyon

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz maçın 27'nci dakikasında Osimhen'in Lille ceza sahası içerisinde Berke Özer'in müdahalesi sonucu yerde kalması sonrası penaltı kazandı ancak VAR incelemesi sonucu penaltı iptal edildi. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 20:19 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 20:26
Lille-Galatasaray maçında penaltı VAR'dan döndü! İşte pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Lille deplasmanına konuk oldu. Maçın 27'nci dakikasında Osimhen'in Lille ceza sahası içerisinde Berke Özer'in müdahalesi sonucu yerde kalması sonrası hakem Rade Obrenović penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen inceleme tavsiyesi sonrası hakem Obrenović pozisyonu izledi ve 28'inci dakikada penaltı kararını iptal etti.

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