UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Lille deplasmanına konuk oldu. Maçın 27'nci dakikasında Osimhen'in Lille ceza sahası içerisinde Berke Özer'in müdahalesi sonucu yerde kalması sonrası hakem Rade Obrenović penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen inceleme tavsiyesi sonrası hakem Obrenović pozisyonu izledi ve 28'inci dakikada penaltı kararını iptal etti.

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