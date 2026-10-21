UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor! Galatasaray, lig aşamasının 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk oluyor. Pierre-Mauroy Stadı'ndaki kritik mücadelede sarı kırmızılılar ilk galibiyetini almak istiyor. Fransız ekibi ise taraftarı önünde puanla tanışmak için sahaya çıkıyor. Lille-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

LILLE-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Diaoune, Haraldsson

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Batrakov, Osimhen

LILLE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasındaki Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başladı. Fransa'daki Pierre-Mauroy Stadı'ndaki mücadelede Sloven hakem Rade Obrenovič görev yapıyor.

LILLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY, LILLE İLE İLK KEZ KARŞILAŞIYOR

Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonunda başlayan Galatasaray, farklı organizasyonlarda 37 ülkeden 114 takımla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 19. sezonunu geçirirken Lille, Avrupa kupalarında Galatasaray'ın karşılaşacağı 115. farklı takım olacak.

Fransız temsilcisi, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki altıncı Fransız rakibi olarak kayıtlara geçecek. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Monaco, Olimpik Marsilya, Paris Saint-Germain, Bordeaux ve Nantes ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY'IN FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Galatasaray, Fransa temsilcileriyle Avrupa kupalarında oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 23 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 37 gol gördü.

Fransa deplasmanlarında daha zorlanan Galatasaray, Fransız ekiplerine konuk olduğu 12 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 8'inden mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 6 gol atan temsilcimiz, kalesinde 24 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, Fransa takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes karşısında 1-0'lık skorla aldı. Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından Fransız ekiplerine konuk olduğu 6 maçta galibiyet elde edemedi; 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY LILLE DEPLASMANINDA AVANTAJ ARIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, Lille karşısında alacağı sonuçla Avrupa'daki yarışta yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip için Fransa deplasmanı, hem puan tablosu hem de moral açısından önem taşıyor.

Lille ise taraftarı önünde avantaj elde etmek ve lig aşamasındaki konumunu güçlendirmek istiyor. İki takımın Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak olması da mücadeleye ayrı bir önem katıyor.