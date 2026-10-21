CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Lille'e konuk oldu. Sarı kırmızılılar gol düellosuna sahne olan maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Cimbom'un Devler Ligi'nde kalan maçları hangi takımlarla? İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçlık fikstürü... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 21:45
İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e konuk oldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

Sarı-kırmızılılar çekişmeli mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Cimbom'un galibiyet golleri 2. dakikada Yunus Akgün, 44. dakikada Aleksey Batrakov, 52. dakikada Lucas Torreira ve 61. dakikada Victor Osimhen'den geldi. Lille'in gollerini ise 7 ve 39. dakikalarda Soriba Diaoune kaydetti.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

Bu sonucun ardından Galatasaray, Devler Ligi'nde 3 puana yükseldi. Lille ise 3 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

Sarı-kırmızılı ekip, Pierre Mauroy Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Berat Luş, Renato Nhaga, Wilfried Singo ve Mario Lemina yer aldı.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Gençlerbirliği'ne karşı ilk 11'de başlattığı Sane, Lemina ve Eren Elmalı'yı Lille'e karşı yedek başlattı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncular yerine Torreira, Yunus Akgün ve Jakobs'a ilk 11'de şans verdi.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

ABDÜLKERİM, BU SEZON İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

Daha önce Sporting ve Barcelona maçlarında yedek oturan ve süre bulamayan Abdülkerim Bardakcı, bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Lille karşısında çıktı. Söz konusu iki maçta sol stoperde Abdülkerim'in yerine Jakobs forma şansı bulmuştu.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

SINGO, 7 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, 7 maç sonra kadroya döndü.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'ye karşı 3-2 kazanılan maçta oyuna sonradan dahil olan Singo, 5 lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Lille karşısında kadroya girdi.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

OSIMHEN, ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımı Lille'e karşı bir resmi maçta ilk kez karşılaşmaya çıktı.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, Fransa ekibinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

BERKE ÖZER, 542 GÜN SONRA GALATASARAY'A KARŞI

Lille'in Türk file bekçisi Berke Özer, 542 gün sonra ilk defa bir resmi maçta Galatasaray'a karşı forma giydi.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

Berke, son olarak 27 Nisan 2025 tarihinde Eyüpspor formasıyla ligde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı. Fenerbahçe ve Eyüpspor formalarıyla sarı-kırmızılılara karşı 3 maça çıkan Berke, bu karşılaşmalarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

Öte yandan Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları belli oldu.

İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen o fikstür!

İŞTE CİMBOM'UN KALAN KARŞILAŞMALARI:

3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45

24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45

8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00

19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45

27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00

'Avrupa Fatihi' geri döndü!
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Berat Albayrak’a itibar suikastının arkasında kim var? “Hükümete yakın” görünen kalemler de devrede
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu!
Cimbom kasasını doldurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! 22:10
Lucas Torreira: Çok zor bir maçtı! Lucas Torreira: Çok zor bir maçtı! 22:08
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi 21:50
İşte G.Saray'ın kalan maçları! İşte G.Saray'ın kalan maçları! 21:45
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! 21:43
Cimbom kasasını doldurdu! Cimbom kasasını doldurdu! 21:39
Daha Eski
'Avrupa Fatihi' geri döndü! 'Avrupa Fatihi' geri döndü! 21:35
Osimhen gol sonrası sevinmedi! Osimhen gol sonrası sevinmedi! 21:11
Tüzemen'den flaş Osimhen eleştirisi! Tüzemen'den flaş Osimhen eleştirisi! 20:55
G.Saray'ın penaltısı VAR'dan döndü! G.Saray'ın penaltısı VAR'dan döndü! 20:19
Fırtına'da Onana'dan büyük başarı! Fırtına'da Onana'dan büyük başarı! 11:09
G.Saray bombayı patlatıyor! Sane'nin yerine... G.Saray bombayı patlatıyor! Sane'nin yerine... 11:25