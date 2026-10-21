Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Gençlerbirliği'ne karşı ilk 11'de başlattığı Sane, Lemina ve Eren Elmalı'yı Lille'e karşı yedek başlattı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncular yerine Torreira, Yunus Akgün ve Jakobs'a ilk 11'de şans verdi.

ABDÜLKERİM, BU SEZON İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTI Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı.