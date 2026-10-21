İstanbul trafik durumu 21 Ekim 2026 Çarşamba günü sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. İşe gitmek, okula ulaşmak veya şehir içinde yolculuk yapmak isteyenler, İstanbul trafik yoğunluğunu, kazaları, yol çalışmalarını ve köprülerdeki son durumu araştırıyor. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin güncel kayıtlarında Vatan Caddesi, D-100, Şile Yolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısında trafik akışını etkileyen olaylar yer aldı. Peki İstanbul'da hangi yollar kapalı? E-5 ve TEM'de son durum ne? Köprülerde trafik yoğunluğu nasıl? İşte 21 Ekim İstanbul canlı trafik durumu ve sürücülerin kontrol etmesi gereken güzergâhlar...

İSTANBUL TRAFİK DURUMU CANLI: TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL TAKİP EDİLİR?

İstanbul'da anlık trafik yoğunluğunu öğrenmek isteyen sürücüler, İBB'nin resmî trafik haritası ve İBB CepTrafik uygulaması üzerinden yol durumunu takip edebilir. Haritada yoğunluk renklerle gösterilirken kapalı yollar ve devam eden çalışmalar da işaretleniyor.

İstanbul canlı trafik haritası: https://ibb.com.tr/trafik-durumu/

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI? 21 EKİM GÜNCEL YOL DURUMU

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin 21 Ekim sabahı paylaştığı kayıtlarda bazı ana arterlerde şerit kısıtlamaları ve kazalara bağlı trafik aksaklıkları bildirildi.

Vatan Caddesi

Vatan Caddesi'nin Bayrampaşa yönünde bakım-onarım çalışması nedeniyle sağ şeridin kapatıldığı ve bölgede trafik yoğunluğu yaşandığı bildirildi. Çalışmanın tahmini bitiş saati gün içinde değişebileceğinden sürücülerin güncel duyuruları kontrol etmesi gerekiyor.

D-100 Haliç geçişi

D-100 Haliç Orta Köprü'nün Okmeydanı yönünde araç arızası nedeniyle sağ şeridin kapatıldığına ilişkin sabah saatlerinde kayıt yayımlandı. Araç arızasının giderilmesinin ardından trafik akışının normale dönüp dönmediği canlı haritadan kontrol edilmeli.

Şile Yolu

Şile Yolu'nun Madenler-Alemdar yönünde zincirleme trafik kazası nedeniyle bir şeridin kapatıldığı ve ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin ilerlemeden önce güncel yol durumunu kontrol etmesi önem taşıyor.

Ümraniye-Altunizade yönü

Vecdi Diker Tüneli'nde Ümraniye-Altunizade yönünde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle sol şeridin kapatıldığına ilişkin kayıt paylaşıldı. Kaza müdahalesi ve şerit durumunun güncel bilgisi İBB trafik duyurularından takip edilebilir.

Sefaköy-Çobançeşme yönü

D-100 üzerinde Sefaköy-Çobançeşme yönünde yaralanmalı kaza nedeniyle sağ şeridin kapatıldığı bilgisi de sabah saatlerinde duyuruldu. Bu kayıt saatli olduğundan, sürücülerin yola çıkmadan önce kapanmanın devam edip etmediğini kontrol etmesi gerekiyor.

E-5 ve TEM'de son durum

İstanbul'un ana ulaşım arterleri olan E-5 (D-100) ve TEM Otoyolu'nda kazalar ve bakım çalışmaları trafik akışını etkileyebiliyor.

İBB kayıtlarında D-100 üzerindeki farklı noktalarda kaza ve şerit kısıtlamaları yer alırken, TEM Ahmediye-Büyükçekmece yönünde Karayolları çalışması nedeniyle sol şeridin kapalı olduğu bildirildi. Esenyurt-Haramidere bağlantısında da bakım-onarım çalışması nedeniyle şerit kısıtlaması kaydı bulunuyor.

Sürücülerin güzergâh seçerken yalnızca ana otoyoldaki duruma değil, bağlantı yolları ve kavşaklardaki çalışmalara da bakması gerekiyor.

İSTANBUL KÖPRÜ TRAFİĞİ: FSM VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SON DURUM

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakaları arasında yolculuk yapan sürücüler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğunu merak ediyor.

👉 21 Ekim tarihli İBB kayıtlarında Kavacık Kavşağı'ndan TEM ve FSM Köprüsü katılımına bağlanan yolda bakım-onarım ve kavşak genişletme çalışması nedeniyle sağ şeridin kapalı olduğu bildirildi. Çalışmanın 25 Ekim'e kadar sürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

👉 Bu kayıt, FSM Köprüsü'nün tamamen kapalı olduğu anlamına gelmiyor; kısıtlama köprü bağlantısındaki belirli bir şeritle ilgili. Köprülerin anlık yoğunluk durumunu öğrenmek için İBB'nin canlı trafik haritası üzerinden Avrupa-Anadolu yönleri ayrı ayrı kontrol edilebilir.

👉 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tamamen trafiğe kapalı olduğuna ilişkin bu kayıtlarda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Güncel yoğunluk ve olası geçici düzenlemeler için resmî haritanın kontrol edilmesi gerekiyor.