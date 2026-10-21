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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. Peki, Inter-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Turan'ın takımının son durumu nasıl? İşte merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 08:39
Inter-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter-Shakhtar Donetsk karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının üçüncü haftasında Inter, İtalya'da Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Cristian Chivu yönetimindeki Milano temsilcisi, Avrupa arenasındaki ilk puanlarını almayı hedeflerken Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. İki takımın farklı başlangıçlar yaptığı organizasyondaki karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Inter-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması üçüncü hafta karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

INTER-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Shakhtar Donetsk karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 2 üzerinden canlı yayınlanacak.

INTER-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, İtalya'nın Milano kentinde bulunan Giuseppe Meazza (San Siro) Stadı'nda oynanacak.

INTER VE SHAKHTAR DONETSK'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Inter, Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. İtalyan temsilcisi, ilk hafta Real Madrid'e 2-1, ikinci hafta ise Club Brugge'e 4-3 mağlup oldu. Cristian Chivu'nun öğrencileri, Shakhtar Donetsk karşısında ilk Avrupa puanlarını kazanmak istiyor.

Shakhtar Donetsk ise Arda Turan yönetiminde ilk iki karşılaşmasını yenilgisiz tamamladı. Ukrayna temsilcisi, PSV deplasmanından 1-1 beraberlikle dönerken AEK Atina'yı 3-1 mağlup etti.

İki takımın ilk iki haftalık performansı:

Inter: 2 maç, 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet, 0 puan.

Shakhtar Donetsk: 2 maç, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet, 4 puan.

Inter, Serie A'da güçlü bir başlangıç yaparken Shakhtar Donetsk de Ukrayna Premier Ligi'nin zirvesinde bulunuyor. Dolayısıyla karşılaşma, kendi liglerinde iddialı olan iki takımın Avrupa'daki farklı performanslarını da karşı karşıya getirecek.

INTER VE SHAKHTAR DONETSK ARASINDAKİ REKABET

Inter ile Shakhtar Donetsk, daha önce Avrupa kupalarında 7 kez karşılaştı. İtalyan ekibi bu maçların 3'ünü kazanırken 4 mücadele beraberlikle tamamlandı. Ukrayna temsilcisi ise rakibini mağlup edemedi.

İki takım arasındaki son resmi karşılaşma, 24 Kasım 2021'de oynandı. Inter, Edin Dzeko'nun iki golüyle Shakhtar Donetsk'i 2-0 mağlup etti.

Rakiplerin geçmişindeki en farklı skor ise 17 Ağustos 2020'de yaşandı. Inter, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenerek finale yükseldi.

ARDA TURAN VE HAKAN ÇALHANOĞLU DETAYI

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Inter karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında rakibinin kalitesine dikkat çekti.

Genç teknik adam, Inter karşısında oyun anlayışlarından vazgeçmeyeceklerini ve geri adım atmayacaklarını belirtti. Turan ayrıca A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan övgüyle söz ederek tecrübeli futbolcuyla güçlü bir dostlukları bulunduğunu ifade etti.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu ise Avrupa'da alınan iki yenilginin ardından takımının yeniden güven kazanması gerektiğini vurguladı. Chivu, Shakhtar Donetsk'in teknik kapasitesi yüksek, tempolu ve iyi organize olan bir rakip olduğunu dile getirdi.

INTER-SHAKHTAR DONETSK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek.

  • Yardımcı hakemler: Christian Gittelmann ve Christian Dietz.
  • Dördüncü hakem: Florian Exner.
  • VAR: Robert Schröder.
  • AVAR: Benjamin Brand.

INTER-SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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