Galatasaray kasasını doldurdu! Lille galibiyeti sonrası...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında Lille'i 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyet ile birlikte kasasını doldurdu. İşte o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 21:39 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 21:40
Sarı-kırmızılı temsilcimiz Devler Ligi'nde lig etabını ilk 24 içinde bitirirse 1 milyon euro kazanacak. Galatasaray, lig etabını ilk 8 içinde bitirip direkt son 16'ya yükselirse 11 milyon euro daha ödenecek.
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