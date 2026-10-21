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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray kasasını doldurdu! Lille galibiyeti sonrası...

Galatasaray kasasını doldurdu! Lille galibiyeti sonrası...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında Lille'i 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyet ile birlikte kasasını doldurdu. İşte o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 21:39 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 21:40
Galatasaray kasasını doldurdu! Lille galibiyeti sonrası...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille'i 4-2 mağlup etti ve bu sezon Devler Ligi'nde ilk galibiyetine uzandı.

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Galatasaray kasasını doldurdu! Lille galibiyeti sonrası...

Geçen sezon Süper Lig'e üst üste 4. kez şampiyon tamamlayan Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmiş ve Şampiyonlar Ligi Lig aşamasına katılım bedeli (ayak bastı parası) olarak 18,62 milyon euro kazanmıştı.

Galatasaray kasasını doldurdu! Lille galibiyeti sonrası...

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, galibiyet primi olarak 2,1 milyon euro kazandı.

Galatasaray kasasını doldurdu! Lille galibiyeti sonrası...

Sarı-kırmızılı temsilcimiz Devler Ligi'nde lig etabını ilk 24 içinde bitirirse 1 milyon euro kazanacak. Galatasaray, lig etabını ilk 8 içinde bitirip direkt son 16'ya yükselirse 11 milyon euro daha ödenecek.

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