Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille'i 4-2 mağlup etti ve bu sezon Devler Ligi'nde ilk galibiyetine uzandı.

Geçen sezon Süper Lig'e üst üste 4. kez şampiyon tamamlayan Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmiş ve Şampiyonlar Ligi Lig aşamasına katılım bedeli (ayak bastı parası) olarak 18,62 milyon euro kazanmıştı.