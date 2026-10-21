Como-Manchester United maçı canlı skor ekranı!

Como-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında İtalya temsilcisi Como, İngiliz devi Manchester United'ı sahasında konuk edecek. Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Avrupa arenasındaki çıkışını sürdürmek isterken Manchester United ise kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. İlk iki maçında üçer puan toplayan iki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Como-Manchester United maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, maç öncesi son gelişmeler ve takımlara dair öne çıkan ayrıntılar…

COMO-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak Como-Manchester United maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. İtalya'nın Como kentindeki Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanacak mücadelede iki takım da puan tablosunda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

COMO-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Como ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

COMO, MANCHESTER UNITED KARŞISINDA TARİHİ BİR SINAVA ÇIKIYOR

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda dikkat çekici bir sezon geçiriyor. Geçen sezon Serie A'yı dördüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden İtalyan ekibi, kulüp tarihinin önemli dönemlerinden birini yaşıyor.

Como, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında RB Leipzig'i 4-1 mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. Ancak İtalyan temsilcisi, ikinci maçında Feyenoord deplasmanında istediği sonucu alamadı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylece ilk iki haftada üç puan toplayan Como, Manchester United karşılaşmasına yeniden galibiyet hedefiyle çıkacak.

İtalyan ekibi, Manchester United gibi Avrupa tecrübesi yüksek bir rakibe karşı oynayacağı mücadelede hem hücum gücünü ortaya koymak hem de sahasındaki avantajı değerlendirmek istiyor. Como'nun bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşılaşacağı takımlar arasında Lens, AEK Atina, Real Betis, Paris Saint-Germain ve Barcelona da bulunuyor.

Manchester United karşılaşması, Como için yalnızca puan tablosu açısından değil, Avrupa sahnesindeki konumunu göstermek bakımından da önemli bir sınav olacak.

MANCHESTER UNITED'DA HEDEF KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmasına rağmen ikinci maçında istediği sonucu alamadı. İngiliz temsilcisi, ilk hafta Sabah karşısında 4-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı. Ancak ikinci haftada Atletico Madrid deplasmanına çıkan Kırmızı Şeytanlar, rakibine 2-0 mağlup oldu.

İlk iki maç sonunda üç puanda kalan Manchester United, Como karşılaşmasında yeniden galibiyet arayacak. İngiliz ekibi için bu mücadele, Avrupa arenasında üst sıralara yaklaşmak ve son haftalarda yaşanan puan kayıplarının etkisini azaltmak açısından önem taşıyor.

Manchester United'ın yerel ligde de istediği sonuçları almakta zorlanması, Como maçı öncesinde takım üzerindeki baskıyı artırıyor. Leeds United karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Avrupa deplasmanına çıkacak olan İngiliz ekibi, hem savunmada daha sağlam bir görüntü ortaya koymak hem de hücumdaki üretkenliğini artırmak istiyor.

Teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskı da takımın sonuçlarına ilişkin tartışmalarla birlikte gündemde. Manchester United, Como karşısında alacağı galibiyetle hem puan tablosunda ilerlemeyi hem de moral kazanmayı amaçlıyor.

COMO-MANCHESTER UNITED MAÇINDA PUAN DURUMU NE?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk iki haftasında iki takım da bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Como, RB Leipzig karşısında 4-1 kazanırken Feyenoord'a 3-2 mağlup oldu. Manchester United ise Sabah'ı 4-0 yendi, Atletico Madrid karşısında 2-0 kaybetti.

Bu sonuçların ardından iki takım da üç puanla üçüncü hafta mücadelesine çıkıyor. Puanların eşit olması, karşılaşmanın önemini artırıyor. Como sahasında kazanarak üst sıralara doğru ilerlemek isterken Manchester United, deplasmanda alacağı üç puanla rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında takımlar sekiz karşılaşma oynuyor. Bu maçların sonunda ilk sekiz sırada yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynuyor. Bu nedenle Como-Manchester United karşılaşmasında alınacak sonuç, henüz tur durumunu kesinleştirmese de iki takımın puan hesabında önemli rol oynayacak.

MANCHESTER UNITED'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Manchester United, Como deplasmanının ardından lig aşamasında Roma, Sporting Lizbon, RB Leipzig, Bayern Münih ve Villarreal ile karşılaşacak. İngiliz ekibi için kalan maçlarda toplanacak puanlar, lig aşamasındaki sıralamasını belirleyecek.

Como ise Manchester United mücadelesinin ardından Lens, AEK Atina, Real Betis, Paris Saint-Germain ve Barcelona karşısında puan arayacak. İtalyan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda üst sıralara yaklaşmak ve eleme aşamasına kalma hedefini güçlendirmek istiyor.

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