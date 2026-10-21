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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa - Viking FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa - Viking FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa-Viking FK maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa, Norveç ekibi Viking’i Villa Park’ta konuk edecek. 21 Ekim Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak mücadele tabii platformundan canlı yayınlanacak. İşte Aston Villa-Viking maçı saati, yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 10:52
Aston Villa - Viking FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa-Viking FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Aston Villa-Viking FK maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa, Norveç ekibi Viking FK'yı sahasında konuk edecek. 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Villa Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçını kazanan Aston Villa, Viking karşısında da galip gelerek serisini sürdürmek istiyor. Bayern Münih'le berabere kalan konuk ekip ise zorlu deplasmanda puan arayacak. Peki Aston Villa-Viking maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

ASTON VILLA - VIKING MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında oynanacak Aston Villa-Viking FK karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta oynanacak.

ASTON VILLA - VIKING MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Viking FK maçı tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Canlı yayın: https://www.tabii.com/

ASTON VILLA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına etkili bir başlangıç yaptı. İngiliz ekibi ilk maçında Club Brugge'ü 3-2 mağlup ederken, ikinci haftada Fenerbahçe'yi sahasında 6-0 yenerek dikkat çekti.

Villa Park'ta Viking FK'yı ağırlayacak olan Aston Villa, üçüncü maçını da kazanarak Avrupa'daki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Takım, hafta sonunda Premier Lig'de Newcastle United karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle de moral kazandı.

Ancak teknik direktör Unai Emery, Viking karşılaşması öncesinde bazı oyuncularından yararlanamayacak. Aston Villa'nın açıklamasına göre Aaron Wan-Bissaka hamstring sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek. Johan Manzambi de Newcastle maçında yaşadığı sakatlık sonrası Viking karşılaşmasında kadroda olmayacak.

VIKING FK, ASTON VILLA DEPLASMANINDA PUAN ARIYOR

Norveç temsilcisi Viking FK, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Stuttgart'a 3-1 mağlup oldu. İkinci haftada ise Bayern Münih'i konuk eden Viking, yüksek tempolu karşılaşmada 3-3 berabere kaldı.

Bayern karşısında üç gol bulması, Norveç ekibinin hücum gücünü ortaya koyarken savunmada verdiği pozisyonlar da dikkat çekti. Viking, Aston Villa deplasmanında puan alarak lig aşamasındaki iddiasını güçlendirmeye çalışacak.

ASTON VILLA - VIKING MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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