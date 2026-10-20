Stuttgart - Atletico Madrid karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. İlk iki haftayı kayıpsız tamamlayan Alman ekibi, Avrupa'daki başarılı grafiğini kendi sahasında sürdürmeyi amaçlıyor. Diego Simeone yönetiminde üst üste galibiyetler alan Atletico Madrid ise zorlu Almanya deplasmanından üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Her iki takımın da lig aşamasındaki konumu açısından önem taşıyan mücadele öncesinde yayın programı ve kadro tercihleri gündemde. Peki, Stuttgart Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Stuttgart ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta karşılaşması 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

Mücadelenin başlama saati 22.00 (TSİ) olarak açıklandı. Stuttgart'ın ev sahipliğindeki müsabakaya Almanya'da bulunan MHP Arena ev sahipliği yapacak.

STUTTGART - ATLETICO MADRID HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Stuttgart - Atletico Madrid maçı tabii Spor 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma, Türkiye'de TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden takip edilebilecek.

STUTTGART - ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart muhtemel 11:

Kaleci: Fabian Bredlow

Savunma: Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Jeff Chabot, Ramon Hendriks

Orta saha: Angelo Stiller, Grischa Prömel, Bilal El Khannouss, Deniz Undav, Chris Führich

Forvet: Dženan Pejčinović

Atletico Madrid muhtemel 11:

Kaleci: Jan Oblak

Savunma: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo

Orta saha: Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Álex Baena

Forvet: Kang-in Lee, Julián Álvarez

ATLETICO MADRID'DE KOKE VE ROMERO YOK

Atletico Madrid'in açıkladığı Stuttgart maçı kadrosunda iki önemli eksik bulunuyor.

Koke: Sol uyluğundaki kas sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

Cristian Romero: Espanyol maçında yaşadığı kas zorlanması nedeniyle kadroya alınmadı.

Johnny Cardoso: Yaşadığı rahatsızlığın ardından yeniden maç kadrosuna dahil edildi.

Stuttgart cephesinde ise Tiago Tomás, Dan-Axel Zagadou ve Justin Diehl'in forma giyemeyeceği açıklandı.

STUTTGART - ATLETICO MADRID MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

UEFA'nın paylaştığı verilere göre Atletico Madrid, Almanya'da oynadığı son 5 Şampiyonlar Ligi deplasmanında galibiyet elde edemedi.

İspanyol ekibi, bu karşılaşmaların tamamından mağlubiyetle ayrıldı.

Stuttgart ise Şampiyonlar Ligi tarihinde İspanyol takımlarına karşı oynadığı 7 maçın hiçbirini kazanamadı.

Alman temsilcisinin bu karşılaşmalardaki sonuçları:

Galibiyet: 0

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 5

İki takım, UEFA organizasyonlarında daha önce resmi bir müsabakada karşı karşıya gelmedi.

STUTTGART VE ATLETICO MADRID'İN SONRAKİ AVRUPA MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Stuttgart, 3 Kasım 2026 Salı günü Galatasaray'a konuk olacak.

Atletico Madrid ise aynı tarihte Bayern Münih'i kendi sahasında ağırlayacak.

STUTTGART - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI TAKİP EKRANI