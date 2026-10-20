CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Sabah Masazir - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sabah Masazir - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sabah Masazır - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Sabah Masazır ile Alman devi Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. 20 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. İşte maçın saati, yayın kanalı ve canlı izleme ekranı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 10:28
Sabah Masazir - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sabah Masazır - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları oynanıyor. Almanya'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund, Azerbaycan temsilcisi Sabah Masazır ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler, "Sabah Masazır - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi merak edilenler…

SABAH MASAZIR - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Sabah Masazır ile Borussia Dortmund, 20 Ekim 2026 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında karşı karşıya gelecek.

SABAH MASAZIR - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Sabah Masazır - Borussia Dortmund maçı Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

SABAH MASAZIR - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın bilgilerine göre Sabah Masazır - Borussia Dortmund mücadelesi tabii Spor üzerinden yayınlanacak.

SABAH MASAZIR - BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI İZLEME EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
"Yenilginin sorumlusu Italiano!"
Derbinin ardından dikkat çeken sözler!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Sarıgül soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında olay sözler: Bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mustafa Çulcu yorumladı: Pozisyon penaltı mı?
Ve G.Saray ile Juventus masada! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman? Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman? 10:17
Napoli - Bodo Glimt maçı detayları Napoli - Bodo Glimt maçı detayları 09:39
"Yenilginin sorumlusu Italiano!" "Yenilginin sorumlusu Italiano!" 09:30
Çakar'dan dikkat çeken hakem yorumu! Çakar'dan dikkat çeken hakem yorumu! 09:10
Stuttgart - Atletico Madrid maçı bilgileri Stuttgart - Atletico Madrid maçı bilgileri 09:04
Derbinin ardından dikkat çeken sözler! Derbinin ardından dikkat çeken sözler! 08:54
Daha Eski
UEFA'dan G.Saray'ın başvurusuna ret! UEFA'dan G.Saray'ın başvurusuna ret! 01:23
Erok’tan Efes’e darbe Erok’tan Efes’e darbe 00:57
UEFA'dan G.Saray'ın başvurusuna ret! UEFA'dan G.Saray'ın başvurusuna ret! 00:55
İsmail Kartal: Nasıl oynarlarsa oynasınlar... İsmail Kartal: Nasıl oynarlarsa oynasınlar... 00:10
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Batagov… Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Batagov… 00:10
G.Saray'dan Leao açıklaması! G.Saray'dan Leao açıklaması! 00:10