Sabah Masazır - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları oynanıyor. Almanya'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund, Azerbaycan temsilcisi Sabah Masazır ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler, "Sabah Masazır - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi merak edilenler…

SABAH MASAZIR - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Sabah Masazır ile Borussia Dortmund, 20 Ekim 2026 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında karşı karşıya gelecek.

SABAH MASAZIR - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Sabah Masazır - Borussia Dortmund maçı Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

SABAH MASAZIR - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın bilgilerine göre Sabah Masazır - Borussia Dortmund mücadelesi tabii Spor üzerinden yayınlanacak.

SABAH MASAZIR - BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI İZLEME EKRANI