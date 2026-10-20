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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi PSG evinde Barcelona'ya şans tanımadı!

PSG evinde Barcelona'ya şans tanımadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftası dev bir maça sahne oldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi PSG, sahasında Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 00:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 00:25
PSG evinde Barcelona'ya şans tanımadı!

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Barcelona'yı sahasında 4-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38'inci dakikada Desire Doue, 72'nci dakikada Lucas Hernandez, 81'inci dakikada Vitinha, 86'ncı dakikada Fabian Ruiz kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 55'inci dakikada Xavi Espart ve 79'uncu dakikada Lamine Yamal'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte PSG, 9 puana yükseldi ve Devler Ligi lig aşamasında namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 6 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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