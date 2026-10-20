PSG evinde Barcelona'ya şans tanımadı!

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Barcelona'yı sahasında 4-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38'inci dakikada Desire Doue, 72'nci dakikada Lucas Hernandez, 81'inci dakikada Vitinha, 86'ncı dakikada Fabian Ruiz kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 55'inci dakikada Xavi Espart ve 79'uncu dakikada Lamine Yamal'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte PSG, 9 puana yükseldi ve Devler Ligi lig aşamasında namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 6 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ GOL! Lamine Yamal'ın hatasını Desire Doue affetmedi. PSG dev maçta önde. https://t.co/bfI49ayE5i — TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026

#UCL l Barcelona'nın 19 yaşındaki sağ beki Xavi Espart, PSG deplasmanında Barcelona'ya eşitliği getirdi. https://t.co/1n6L0695zk — TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026

#UCL l Lucas Hernandez kafayla köşeye gönderdi, PSG'yi yeniden öne geçirdi! https://t.co/tF7C8ZWQsE — TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026