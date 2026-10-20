PSG - Barcelona karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı, Avrupa futbolunun iki dev kulübünü karşı karşıya getiriyor. Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, Hansi Flick'in çalıştırdığı Barcelona'yı konuk edecek. İlk iki maçını kazanarak 6 puana ulaşan takımlar, lig aşamasının zirvesindeki yerlerini korumayı hedefliyor. Manchester City deplasmanından galibiyetle dönen Fransız ekibi, taraftarı önünde bir başka güçlü rakibini mağlup etmek istiyor. Barcelona ise Galatasaray karşısındaki etkili performansını Paris deplasmanına taşımayı amaçlıyor. Peki, PSG - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma şifresiz mi?

PSG - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Dev mücadeleye Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı ev sahipliği yapacak.

PSG - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Barcelona karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

PSG VE BARCELONA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Avrupa'nın iki güçlü temsilcisi, lig aşamasının ilk iki haftasında puan kaybı yaşamadı. PSG, attığı gol sayısındaki üstünlükle Barcelona'nın önünde yer alıyor.

PSG: 1. sıra, 2 maç, 6 puan, 10 gol attı, 3 gol yedi, +7 averaj.

Barcelona: 2. sıra, 2 maç, 6 puan, 9 gol attı, 2 gol yedi, +7 averaj.

PSG VE BARCELONA'NIN AVRUPA'DAKİ SON MAÇLARI

PSG, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti. İkinci maçında Manchester City'yi deplasmanda 4-2 yenerek ikide iki yaptı.

Barcelona ise Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek başladığı organizasyonda, ikinci hafta Galatasaray karşısında 4-1 kazandı.

PSG - BARCELONA MAÇINDA KİMLER EKSİK?

PSG'de Nuno Mendes, uyluk sakatlığı nedeniyle Barcelona karşısında forma giyemeyecek. Senny Mayulu ve Alessandro Longoni'nin durumları ise maç öncesinde belirsizliğini koruyor.

Barcelona'da Jules Koundé, Eric García ve Andreas Christensen sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Roony Bardghji de sakat oyuncular arasında bulunuyor.

Gerard Martín'in fiziksel durumu takip edilirken, sakatlığını geride bırakan Raphinha'nın ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

PSG - BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia.

Barcelona: Joan García, Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Rodri, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha.

PSG - BARCELONA MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmanın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver olacak.

PSG - BARCELONA SON MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki takım arasında 1 Ekim 2025 tarihinde oynanan son Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını PSG, deplasmanda 2-1 kazandı.

Barcelona'nın Ferran Torres ile öne geçtiği mücadelede Fransız ekibine galibiyeti Senny Mayulu ve Gonçalo Ramos'un golleri getirdi.

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