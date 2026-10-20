Napoli - Bodo/Glimt karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri İtalya'da oynanacak. İlk iki maçında puanla tanışamayan Napoli, sahasında Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i ağırlayacak. Son lig maçında Venezia karşısında da mağlup olan Massimiliano Allegri'nin ekibi, taraftarının önünde çıkış arıyor. Konuk takım ise Borussia Dortmund galibiyetiyle yakaladığı Avrupa ivmesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle iki ekibin son haftalardaki performansı ve eksik oyuncuların durumu maç öncesinde önem kazanıyor. Peki, Napoli-Bodo Glimt maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

Napoli ile Bodo/Glimt arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta karşılaşması 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

Müsabaka, Napoli'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Diego Armando Maradona Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

NAPOLI-BODO/GLIMT MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.00 olarak açıklandı. Napoli ile Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçlarına çıkacak.

NAPOLI-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Napoli-Bodo/Glimt mücadelesi Türkiye'de tabii Spor 5 üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

NAPOLI-BODO/GLIMT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İki teknik direktörün sahaya süreceği kadrolar maç saatine doğru netleşecek. İtalyan basınında yer alan son tahminlere göre Napoli'nin üçlü savunma, Bodo/Glimt'in ise dörtlü savunma tercih etmesi bekleniyor.

Napoli (3-4-2-1):

Meret; Rafa Marín, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Lang; Højlund.

Teknik direktör: Massimiliano Allegri

Bodo/Glimt (4-3-3):

Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Auklend, Berg, Fet; Hauge, Helmersen, Blomberg.

Teknik direktör: Kjetil Knutsen

Oyuncu tercihleri ve sistemler maç öncesi tahminlerdir. Resmî kadrolar açıklanana kadar değişiklik gösterebilir.

NAPOLI'DE HANGİ FUTBOLCULAR SAKAT?

Napoli'de David Neres ve Alisson Santos'un yaşadığı kas sakatlıkları, maç öncesi hücum rotasyonunu etkileyen başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.

Bodo/Glimt tarafında ise Håkon Evjen'in sakatlığı ve Ole Didrik Blomberg'in maç öncesi fiziksel durumu takip ediliyor.

BODO/GLIMT'İN İTALYAN TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Bodo/Glimt, son yıllarda Avrupa kupalarında İtalyan temsilcilerine karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

2025-2026 sezonunda Inter ile karşılaşan Norveç ekibi, rakibini kendi sahasında 3-1, deplasmanda ise 2-1 yenerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Ayrıca Bodo/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge, daha önce Milan'da görev almış ve 2020 yılında Napoli'ye karşı forma giydiği karşılaşmada gol kaydetmişti.

Norveç takımının İtalya deplasmanlarındaki geçmiş performansı ise daha farklı bir tablo ortaya koyuyor.

UEFA verilerine göre Bodo/Glimt, İtalya'da oynadığı sekiz Avrupa kupası karşılaşmasında yalnızca bir kez galibiyet elde etti.

Galibiyet: 1

Beraberlik: 1

Mağlubiyet: 6

NAPOLI-BODO/GLIMT REKABETİNDE KİM ÜSTÜN?

Napoli ile Bodo/Glimt'in geçmişi yaklaşık yarım asır öncesine dayanıyor.

İki kulüp, 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nın ilk turunda karşılaşmıştı. Napoli her iki maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

Bodo/Glimt 0-2 Napoli

Napoli 1-0 Bodo/Glimt.

NAPOLI'NİN HEDEFİ KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK

Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde son beş maçında galip gelemedi. Bu süreçte dört yenilgi ve bir beraberlik yaşayan İtalyan temsilcisi, Bodo/Glimt karşısında hem sezonun ilk Avrupa puanlarını kazanmayı hem de taraftarının önünde moral bulmayı amaçlıyor.

Bodo/Glimt ise Dortmund karşısında aldığı galibiyeti yeni bir deplasman başarısıyla destekleyerek Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını güçlendirmek istiyor.

NAPOLI - BODO/GLIMT MAÇI CANLI TAKİP EKRANI