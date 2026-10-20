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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Mason Greenwood: Golümü attım ama...

Mason Greenwood: Golümü attım ama...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Mason Greenwood açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 23:08
Mason Greenwood: Golümü attım ama...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Mason Greenwood açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Kişisel olarak düşüncem, iyi bir mücadele ortaya koyduk. İyi savaştık. Çok top kazandık, pozisyonlar ürettik. Kazanmamız gerekiyordu ama futbol bu...

Slavia Prag son dakika girdiği pozisyonu değerlendirdi. Çok şanssız bir sonuç. Bununla baş etmeliyiz, kafamızı kaldırmalıyız ve bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Golümü attım, kişisel olarak fena oynamadım. Golümü attım ama takım her şeyden önce gelir. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum maçla ilgili olarak..."

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